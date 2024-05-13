聚焦俄台　立陶宛大選將進入第二輪投票　總統總理對決

位於歐洲東北部的立陶宛（Lithuania ）5月12日進行總統選舉投票，現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在第一輪投票勝出，將與現任總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）會在10月24日的第二輪投票對決。



立陶宛官員表示，12日第一輪投票的所有選票差不多點算完畢，瑙塞達以46%的得票率領先，惟未取得絕對多數；希莫尼特得票率為16%。

現任總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）在競選期間稱，有必要改變「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以穩定該國與中國大陸的關係。

駐立陶宛台灣代表處的正式英文名稱為The Taiwanese Representative Office in Lithuania，瑙塞達援引專家意見指，代表處中文名稱內的「台灣」，予人的印象是對應到英文、立陶宛文的Taiwan（台灣），而非Taiwanese（台灣的、台灣人或台灣人的）。

駐立陶宛台灣代表處於2021年11月揭牌成立，為台灣在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處。台灣在歐洲其他非邦交國的代表處，皆以「台北」為名。

在俄烏戰爭的背景下，立陶宛擔心自己成為俄羅斯下一個侵略的目標。是次選舉另一個議題是台灣問題。圖為駐立陶宛台灣代表處12021年11月18日正式成立並掛牌運作時，駐立陶宛台灣代表黃鈞耀在館牌前與同事合照。

立陶宛與北京關係因此一度緊張。今次已非瑙塞達首次作同類表態，他過去曾敦促立陶宛政府「更正」駐處名稱，使其名稱在所有語言達成一致。而早在2022年1月，他就曾稱立陶宛外交部允許台灣以「台灣」名義開設代表處是個「錯誤」。

立陶宛另一總統候選人希莫尼特則表示，政府內多數決策者早意識到，強迫台灣變更駐處名稱不但不明智，更無助解決問題。他認為，當初先發制人對立陶宛採取外交降級的國家，才是該主動尋求與立陶宛「關係正常化」的一方。目前，立陶宛和中國大陸的外交關係僅為「代辦」級。

是次選舉另一個議題是「俄羅斯的威脅」。立陶宛位於北約東翼，與俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）接壤。隨着俄羅斯與西方國家因俄烏而緊張局勢加劇，立陶宛選民擔心，倘烏克蘭戰敗，立陶宛這個曾由俄羅斯統治、但現在是北約和歐盟成員的波羅的海國家會成為俄羅斯下一個目標。