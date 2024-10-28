《華盛頓郵報》：中國黑客截獲特朗普競選顧問電話錄音

《華盛頓郵報》10月27日報道, 與中國有關聯的黑客截獲多位美國政治人物的電話錄音, 其中包括一名未透露姓名的特朗普競選顧問。



綜合外媒報道，黑客試圖入侵的包括共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）、其副手萬斯（JD Vance）及二人的競選團隊、民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris、又譯哈里斯）的競選團隊成員以及包括參議院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）在內的民主黨人的手機。

圖為特朗普及其競選搭檔萬斯。（Reuters）

《華盛頓郵報》引述匿名消息稱，此次黑客活動屬於一個被稱為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的中國政府關聯組織，該組織近幾個月來正進行廣泛的間諜活動，並成功截獲一些電話錄音和信息等一些未加密通訊。政府仍在試圖查明黑客掌握的錄音數量。特朗普和萬斯的通話記錄被黑客截獲，但沒有證據顯示其通話遭到監聽。

據指，目前已查明的受害者人數不足100人，但隨着調查的繼續，可能會出現更多受害者。特朗普競選團隊亦確認遭黑客入侵，其部分資深成員目前已經獲發新手機。

中國駐華盛頓大使館此前駁回了有關指控，稱其為虛假訊息，並指美國是「網絡攻擊的起源和最大實施者」。