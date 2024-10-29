中印邊境｜印媒：兩國將完成軍事脱離接觸

《印度斯坦時報》10月28日稱，印度和中國將完成在爭議邊界地區的軍事脱離接觸。《今日印度》引述消息人士的話報道稱，截至28日，兩國軍隊在所謂「拉達克地區」兩個點位的脱離接觸進程已達80%-90%，預計將在24小時內完成。



印媒稱，中印兩國正在準備進行協調巡邏，一旦雙方在上述兩個點位完成軍事脱離接觸後開展巡邏，將進一步就緩沖區巡邏問題舉行指揮官級別的會談。

據「玉淵譚天」（央視旗下社交網站帳號）了解到的消息，這次中印達成的解決方案是一攬子方案，主要解決的是雙方在邊境地區的巡邏問題。

《今日印度》稱，此次軍事脱離接觸行動將通過實地和空中進行核查，目前這一過程基於雙方相互信任。

報道稱，中印兩國地方部隊指揮官每天早上通電話，以討論當天的行動。與此同時，雙方每天在指定地點舉行一到兩次會談。

印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）此前報道稱，印中兩國計劃在10月28日至29日完成在爭議邊界地區的軍事脱離接觸，此次脱離接觸行動是兩國「改善外交關係的重要一步」。

印媒指，印度和中國將完成在爭議邊界地區的軍事脱離接觸。圖為2009年11月在中印邊境附近的一處會議室。（Reuters）

印度外交部長蘇傑生10月21日稱，印中兩國已就在喜馬拉雅爭議邊界的巡邏安排達成一項協議，這將有助於實現脱離接觸，並解決2020年以來的衝突。

2020年4月，印度多次單方面破壞雙方多層級會談會晤達成的共識，先後在加勒萬河谷地區、班公湖南岸、熱欽山口等地區非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。此後，雙方停止了在爭議邊界地區幾個地點的巡邏，並舉行了多輪外交和軍事級別磋商會談。

針對印度政府此次宣佈的關於結束對峙協議的消息，中國外交部發言人10月22日表示，近段時間以來，中印雙方通過外交和軍事渠道就中印邊境有關問題保持密切溝通，目前雙方已就有關問題達成解決方案，中方對此予以積極評價。下一步，中方將與印方落實好上述解決方案。

據中國外交部消息，8月29日，外交部邊界和海洋事務司司長洪亮同印度外交部東亞司聯秘戴國瀾在北京共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第31次會議，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。會議在積極、友好、坦誠的氣氛中舉行。

中國外交部發言人10月25日表示，根據中印近期就邊境有關問題達成的解決方案，雙方一線部隊正在開展相關工作，目前進展順利。

「玉淵譚天」28日發文稱，過去四年，中方一直強調，中方在邊界問題上的立場是一貫和明確的——中方堅持認為中印邊界問題應該與雙邊關係分開處理，二者並行不悖。在這樣的背景下，解決方案最終順利達成，離不開中印雙方四年間的密集談判。

中印之間有兩個談判機制，中印邊境事務磋商和協調工作機制、中印軍長級會談。2020年以來，這兩個談判機制分別都舉行了20次左右的會議，幾乎是每兩個月就談一次。

值得注意的是，解決中印在邊境地區的巡邏問題，不影響各自在領土主權問題上的立場。在這個過程中，中方捍衛國家主權和領土完整的決心，從來沒有變過。2020年至2021年，印度媒體經常提到，雖然中印之間發生了邊境對峙，但印度方面樂觀地認為，不久後雙方就會脱離接觸。這背後，是印方誤認為中方會讓步。但隨着解放軍始終堅守在中印邊境前線，逐漸，印度開始有了不一樣的認知。

中國國家主席習近平10月23日會晤印度總理莫迪（China Daily via REUTERS）

另一方面，縱觀整個談判過程，印度方面的態度也在改變。上海國際問題研究院南亞研究中心主任劉宗義和「玉淵譚天」分享了一個細節：

關於中印邊境有關問題的解決方案，印度方面首先是由印度外交秘書唐勇勝出來宣佈消息，稱中印雙邊就邊境的巡邏問題達成一致方案。隨後，印度外交部長蘇傑生才再出來發聲。印度外交秘書是印度外交系統的特殊職務，與外交部長級別基本相當。唐勇勝此前做過駐華大使，對中國比較了解，在今年7月剛剛被莫迪提拔為外交秘書。相比之下，蘇傑生在印度則相對「親美」。此前印度一直堅持所謂中印邊境「回到2020年之前的狀態」，就是蘇傑生提出來的，這其實是給中印關係挖了一個坑。

也就是說，通過人事調整等方式，印度方面正在打通其對華政策中的堵點。值得注意的是，印度的變化，不止關乎於邊境問題的解決方案，還影響著更廣泛的中印關係。

劉宗義透露，原本，印方單方面要求按印度的主張解決中印邊境的有關問題，並將此作為開啟其他中印合作的前提條件。與此同時，印方對中方採取了很多打壓和限制的措施，中方予以了堅決反制，這導致過去四年間中印關係更是不斷出現波折。

而隨着印度的妥協，中印關係的改善，在其他領域也已經很突出地表現了出來。

「玉淵譚天」提到，現在印度進入新的發展階段，印度在對華關係上作出調整，順應其國內的呼聲，適逢其時。這次雙方邊界問題的進展也說明，印度國內對華友好的力量愈來愈大，並逐漸佔據了上風。

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