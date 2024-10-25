中印達成邊境協定　圖解何謂「恢復到2020年狀況」

10月21日、22日，印度、中國外交部門先後表示兩國已就邊界問題達成協議。印度多家媒體報導了關於協定的各種真真假假的細節。



一、什麼邊界問題

兩國目前以及四年來的「邊界問題」特指「2020年以來邊界對峙問題」，與解決主權領土無任何關係，不涉及任何「割地」。兩國邊界從未劃定，無任何劃界協議。

二、什麼級別的會議

2020年衝突後，印度要求中國撤離所有「越過實控線」的部隊，恢復2020年4月之前的狀況。與此同時，印度切斷了兩國經濟文化外交等一系列正常往來，兩國關係自此「不正常」。

經過兩年努力，兩國就4塊區域先後達成協議，設置緩衝區。印外長稱這是解決了75%的問題；中國認為已經完成脫離接觸問題。

但是，自2020年兩軍談判開始，印度就要求我國也撤離天南河谷和典角曲上游哨所，恢復印度「巡邏權」。2022年9月加南達阪撤軍之後，印度認為這兩個「剩餘問題」的「解決」，是一切兩國關係討論的前提條件。

所以，這個是中印牽一髮而動全身的核心問題，同意還是不同意直接決定了兩國關係的走向，和所謂受不了「第五個冬天」這種幼稚觀點毫無關係。這是一個決定性的協定，而不是應急短期協議。

還有人摳字眼「落實方案」。決定性協議都簽了，你還糾結還沒「落實」，這只是時間和技術性問題罷了。

自此，兩國搬開了妨礙關係恢復的「最大絆腳石」。下一步將會是邊境軍事降級問題，以及兩國關係「正常化」問題。

三、得失

中國是在拒絕四年之後，答應了印度的這個訴求。不管這個訴求滿足得徹不徹底，是不是我們加了附加條件，結果都是：中方如印度所願，將撤離這兩個地區的哨所。總面積一個是如印度所說972平方公里（是否撤離西大溝的哨所存疑），一個是100多平方公里。印度外長蘇傑生說，「恢復了2020年前的狀況。」

為了這個不讓步，我們堅持了四年多或者2022年算起來兩年。為此，接受了兩國的「不正常」需要付出的代價，並且保持龐大的中印邊境駐軍。

那麼中方肯定是有訴求、有所得，值得我們去放棄這個堅持。這個滿足，包括戰術上印方做出了相應的妥協，以作為交換（印媒提到了印度東部軍區，也就是藏南）；也包括戰略上，中國從兩國關係、國際需求等層面考慮，希望與印度緩和關係、實現2019年以來的正式雙雄會、共同促使金磚相關成果的實現，等等。當然，這些都是我個人思考的，到底什麼值得我們做出了這個選擇。

四、形式

印方將在一定條件下「恢復巡邏」，印媒提到了15人分隊錯開時間巡邏。由此，兩軍以交叉巡邏的方式形成「變相的緩衝區」，與此前四個緩衝區相同的是，也避免了碰面；不同之處是，允許對方能進入，而不是依賴無人監控。

從好的方面來說，實現了邊境非接觸的「穩定」，不再有衝突。壞的方面看，中國都已經建立了哨所。

這次到邊境，切身體會到了這種邊境「穩定」的意義。雙方不會碰面，避免了年復一年的衝突和反蠶食，沒有了不確定性帶來的高風險。畢竟，兩國都無意發動戰爭，而只是日常的主權鬥爭。那麼，如何找尋一種「穩定」形式，就成了一個重要考慮點。

五、背景知識——天南河谷

（一）概念

「天南河谷爭議區」指的是中國天南河流域一帶地區，位於天文點與河尾灘哨所之間。它的北部是達普桑平地，南部是西大溝流域。印度將這個爭議區稱作達普桑。它由中國主張的「1959年11月7日的實控線」（國界）和印度主張的「1962年9月8日線」圍成。面積約1千平方公里。

（二）爭議情況

1959年後，像西段其他通道一樣，印軍也侵入此地設點。1962年自衛反擊戰，中國軍隊徹底清除境內印軍。但是沒有在這裡設哨。

直到1976年，在1971年肢解巴基斯坦和1975年吞併錫金的驕傲之下，印度在西段劃定了65個巡邏點，確定了所謂「1962年9月8日線」（LAC）和「巡邏界線」（LoP）；從此，再次進入天南河谷巡邏。並且稱，為了讓中國意識到其行使主權，特意留下香煙盒等物件；還利用中國在此修的公路巡邏。

2013年，為了抗擊印軍的蠶食，中方軍隊首次在天南河谷設營紮寨，印軍隨後增援對峙，爆發「帳篷對峙」。經過外交斡旋，21天後爭議得到解決，雙方撤軍，未發生傷亡。對峙地點比如今中方哨所還往裏，深入國境8公里多，印度卻反誣中方軍隊跨過實控線19公里（離印主張實控線的直線距離）。

2020年，中方軍隊在大平口（印稱Y字路口）設哨，就像氣球的氣嘴一樣，堵死了印軍進入的瓶頸。印媒哀號不已，也是國大黨在議會最愛指責的。從2020年7月第4輪軍長級會談開始，讓中方軍隊撤離就成了印度牛皮糖一樣的議題。

根據印媒的示意圖，其所謂巡邏路線為：ITBP從布林察河口據點出發，跨過瓶頸，走過Y字路口，往南越過天河西達阪，進入西大溝流域；經乳頭關沿西大溝到北大溝河口（PP13），逆北大溝到天河東達阪（PP12）回到天南河流域；再往北進入奇普恰普河流域，於冰蓮山岔路口打卡PP11A，轉向西分別打卡冰蓮溝東（PP11）、冰蓮溝西（PP10），再折向南翻分水嶺，回到Y字路口，返回布林察。

在中方軍隊阻斷印軍的同時，我們也無法越過印ITBP的哨所前往國界，沒有拿到約38平方公里的河口地區的控制權。這裏中國主張的國界幾乎貼着印方的達布克/什約克-DBO公路大動脈，具有軍事戰略價值。

2023年5月，印媒爆出，在中印第18輪軍長級會談中，兩國拿出了實際的撤軍方案。中方方案是「中脫離」，在該地區設立15至20公里緩衝區（不得巡邏）。基本是雙方同時撤離天南河有通道的區域。印方方案是「小脫離」，提出3至4公里的緩衝區（推測下圖藍色線）。

爭執的焦點在於印方是否退出中國主張的河口區域。

但是印媒報導，儘管雙方會談密集且時間長，為G20首腦會晤而加緊了努力；但是後來沒有會晤，邊境問題解決也暫時失去了緊迫性。隨後印方態度轉趨強硬，恢復了要求我軍徹底退出的方案。

在此後的歷次軍長級會談中，就經常看到「坦誠」、「建設性」之類詞語，除了互攤底線的「坦誠」；就是中方的開拓性思路，以及印方變着法子創造的「巡邏」新方案。

而四年多後，這個問題最終在兩國簽訂的方案中落幕。

天南河谷由中國控制但被印度主張的實控區，包括中國天空公路交通地區、西大溝公路及其哨所地區、天南河流域、冰蓮山等區域，共四大塊。印度人所說的「恢復錯開巡邏」的具體方案如何，也許將來能在印媒中爆料看到。我期盼的是印軍的所謂「巡邏」能限制在天南河流域下游。

本文轉載自「夢回糊塗」微信公眾號2024年10月23日文章，原標題為《中印簽訂邊境問題協定，搬開“恢復關係”的「最大絆腳石」》

