特朗普最後衝刺　伊萬卡「消失了」家人們都在忙什麼？｜美國大選

「特朗普（Donald Trump）家族全員登上舞台，站在家族領袖旁邊，背後的屏幕上投射着白宮的畫面。他們站在那裏，沐浴在慶祝的氣氛中，像皇室成員般面向台下熱情的支持者。」今年7月18日，美國共和黨全國代表大會閉幕之際，英國《衛報》如此描繪當時的場景。

它似乎對外宣告：這是美國當今最強大的政治家族。自2016年大選以來，不僅特朗普從政治素人轉為全球新聞頭版常客，其家族成員也被聚光燈追逐。他們持續製造熱門話題，並伴隨數不勝數的爭議、流言和緋聞。特朗普家族成員此消彼長的「真人秀」，時常比選舉本身還引人入勝。他們不僅佔據政治新聞版面，也在娛樂版開闢了一份全新事業。

本文轉載自微信公眾號鳳凰WEEKLY國際，作者：方晨宇、徐亦凡



2024年大選是特朗普第三次向白宮進軍，但這一次，其家族內部卻似乎出現「裂痕」：妻子梅拉尼婭（Melania Trump）無心為丈夫的競選事業出力，曾活躍在政治舞台上的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）則選擇隱身，取而代之的是她的兩位兄弟——小特朗普（Donald Trump Jr.）和埃里克（Eric Trump），他們成為家族內冉冉升起的政治新星。

無論登台高呼還是隱於幕後，特朗普一家人只是在面對政治事業時各有考量，除此之外，他們仍在為相當一致的追求而努力，那便是賺錢。

伊萬卡夫婦悶聲發大財

在特朗普眾多家族成員中，最受矚目的當數他43歲的大女兒伊萬卡。往屆大選中，伊萬卡都被視為特朗普團隊的核心人物，父親的上一個總統任期內，這位第一女兒被任命為總統顧問，伊萬卡的丈夫庫什納（Jared Kushner）也曾擔任白宮高級顧問。

這讓許多分析人士一度對伊萬卡的政治前途寄予厚望。但出人意料的是，伊萬卡在父親的第三次競選中急流勇退。

2022年11月17日，特朗普宣布參加2024年總統大選當晚，伊萬卡宣布不再參政，而是在「政壇之外」支持父親。她在接受霍士新聞採訪時表示：「我非常愛我的父親。這一次，我選擇優先考慮我年幼的孩子和我們作為一個家庭所創造的私人生活。我不打算參與政治。」

今年總統大選期間，除在共和黨全國代表大會上短暫露面外，她幾乎缺席了特朗普所有的競選活動。

即便如此，伊萬卡夫婦依然保留了顧問頭銜，在幕後為特朗普建言獻策。庫什納告訴美國媒體，他的辦公室正「全力幫助和建議」特朗普及其團隊，他還會接聽兩黨參議員和眾議員的電話，因為這些人希望徵求他的意見。

只是，這對夫婦當下的主要精力都用於投資。2021年從白宮離開後，他們迅速返回佛羅里達州邁阿密（Miami），租下一套豪宅公寓，還翻修了位於比斯坎灣一棟價值2400萬美元（1.8億港元）的住宅。

這只是庫什納新事業的起航時刻。此前，這位前總統女婿背靠白宮打下不少基礎，四年的近水樓台足以讓他營建起自己的社會網絡，並藉此開闢更大的商業版圖，其重心主要是從海外籌款和進行房地產交易。

據美國《華爾街日報》報道，依靠着和中東國家君主的關係，庫什納迅速充實了自己的私募股權基金——該基金管理着31億美元，其中大部分來自阿聯酋、卡塔爾和沙特的政府基金；庫什納的新公司Affinity Partners 裏則擠滿了特朗普的前政府官員。

庫什納還在巴爾幹半島拿地，經營房產項目。比如在阿爾巴尼亞，他正在推進一項耗資10億美元的別墅項目，和政府領導層的私人關係有助於他繞過不少監管或限制，該國或將修改法律讓庫什納能在環境保護區內建高端酒店。

對伊萬卡來說，放棄華府的生活未必不是一個好的選擇。當第一女兒的四年風光無限，但也壓力重重。

來自伊萬卡社交圈的消息人士透露，對於參與政治事務，伊萬卡已經「受夠了」。在特朗普政府任職期間，伊萬卡並沒有成為萬眾敬仰的女性政治家，反而淪為網上的笑料和談資。因一些愛出風頭的表現和不合時宜的言行，伊萬卡似乎總在強行融入不屬於自己的圈子。

2017年，二十國集團（G20）漢堡峰會期間，特朗普缺席了與印尼總統的一場會晤，伊萬卡藉機代替父親坐在了領導人的位置上。這一畫面被媒體捕捉下來，引發網友的嘲諷。

伊萬卡2017年7月在德國出席G20峰會（Getty）

次年，伊萬卡通過個人郵箱發送了數百條與政府事務有關的郵件，可在2016年大選期間，特朗普曾大力攻擊對手希拉里擔任國務卿時期使用私人郵箱處理政務，將美國「置於危險之中」。

對伊萬卡來說，最糟糕的一段回憶可能來自2019年的G20大阪峰會。會議期間，法國總統府發布的一段視頻顯示，伊萬卡努力擠在法國總統馬克龍、英國時任首相文翠珊、加拿大總理杜魯多和國際貨幣基金組織時任總裁拉加德之中，她努力想和一眾政要攀談，卻遭到冷遇。

一時間對伊萬卡的嘲諷不絕於耳。愛玩梗的網友以「多餘的伊萬卡」創建話題，掀起一場針對她的P圖大賽：伊萬卡登月、伊萬卡登陸諾曼第、伊萬卡和二戰期間美英蘇「三巨頭」並坐……或許因為被輿論傷得太深，伊萬卡不願再趟父親的渾水，重新回歸名流行列，過上奢侈而自在的生活。

伊萬卡2019年6月在日本出席G20大阪峰會（Getty）

也有流言將伊萬卡的「消失」指向父女二人關係的破裂。有知情人士透露，伊萬卡希望在「擁抱父親」的同時，與選舉的是是非非保持距離。正因此，伊萬卡在父親任期結束後沒有選擇搬回紐約，而是和丈夫庫什納在邁阿密的豪宅定居。

真正體現出伊萬卡「切割」意願的，是她在國會山騷亂問題上的表態。

2022年6月，在眾議院國會山騷亂事件調查特別委員會的聽證會上，伊萬卡在錄像證詞中公開表達立場，稱她不相信2020年大選存在舞弊，這同特朗普聲稱選舉被操控的立場相矛盾。對於父親的老搭檔彭斯，伊萬卡也稱其是個好人，而當時特朗普已同彭斯反目。對此，特朗普只能硬着頭皮回應說，伊萬卡「沒有參與查看或研究選舉結果」。

除此以外，特朗普對女婿庫什納的不信任感也愈發加劇。美國有線新聞網絡披露，自特朗普2020年連任競選失利以來，二人之間的關係已經破裂，特朗普一度將選舉失利歸結於庫什納。亦有報道稱，庫什納在卸任後的回憶錄中宣稱是自己促成了中東和解，引發特朗普的反感乃至猜疑。

梅拉尼婭「背刺」特朗普

今年7月，在威斯康星州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會上，特朗普的妻子梅拉尼婭保持了令人意外的沉默，打破了自1992年以來候選人配偶在共和黨全國代表大會上發表講話的傳統。

在此之前人們就發現，梅拉尼婭缺席了除佛羅里達州以外所有地區的初選活動，也未出現在總統電視辯論的演播現場。

梅拉尼婭似乎還置身於特朗普的「封口費」案之外。一位消息人士指出，當特朗普官司纏身之際，梅拉尼婭依然過着自己的生活，「她住在海湖莊園，身邊圍繞着愛她的人，他們從不談論現實問題或涉及她丈夫的負面消息」。

和大女兒一樣，這位前第一夫人也刻意從特朗普的政治事業中淡出。

2019年12月3日，梅拉尼婭伴特朗普訪英，到訪英國白金漢宮（Reuters）

談到梅拉尼婭的隱身，許多人覺得，她只是疲於政治。美國《人物》雜誌引述消息人士的分析稱，梅拉尼婭更願意把時間花在與兒子巴倫或父親克納夫斯身上，而不是與陌生人打交道。「她會在必須出席時參加，但如果沒有必要，她更願意避開公眾的視線。當活動上充滿大量人群時，即便在海湖莊園，她也會避免參加。」

今年7月14日，特朗普遭遇刺殺的次日早上，梅拉尼婭發表了令人印象深刻的聲明。她呼籲美國人將愛、同情心、善良和同理心置於政治之上，並表達了對丈夫的關心與支持。

但最近一段時間，梅拉尼婭不只希望淡出特朗普的政治事業，她似乎也在找機會同特朗普在政治立場上「解綁」，這被認為是對丈夫的一記背刺。

隨着大選進入重要關頭，梅拉尼婭宣布在10月8日出版自己的回憶錄，併為此錄製了一系列宣傳影片。她在書中提到，雖然理解作為第一家庭受到關注的必然性，但自從特朗普卸任後，她更渴望遠離公眾視線。

她坦言，成為第一夫人是一種痛苦的經歷。比如當她在2016年大選期間的演講被指控抄襲米歇爾（Michelle Obama）時，她感到「被遺棄」了；當談到聯邦調查局搜查海湖莊園一事時，梅拉尼婭在動情的伴奏聲中道出，「我從未想過，我的私隱會被美國政府如此侵犯。」

引發軒然大波的是她在一則影片中表示，個人自由是其捍衛的基本原則，在女性墮胎權問題上沒有妥協的餘地。在此之前，梅拉尼婭很少公開表達政治觀點。

這同特朗普的態度並不完全一致，也與保守派陣營所倡導的傳統觀念相背離。對此，美聯社給出了意味深長的評價，稱「梅拉尼婭正在講述自己的故事」。

至於特朗普的二女兒蒂芙尼（Tiffany Trump），她也不常在父親的競選活動中露面。她只在2020年共和黨全國代表大會上發表過演講，其他場合一般僅現身支持。10月21日，在北卡羅來納州（North Carolina）格林維爾的一場集會中，人們驚喜地發現了懷孕在身的蒂芙尼，她親切地與現場的特朗普支持者自拍留念。

2016年10月28日，蒂芙尼在社交網站上傳與姐姐伊萬卡（Ivanka Trump）合照。（Twitter@Tiffany Ariana Trump）

值得一提的是，蒂芙尼並未涉足家族企業，而是選擇了自己的道路。2020年，她以優異的成績從喬治城大學法律中心畢業，開啟了人生新篇章。2022年，蒂芙尼和黎巴嫩裔億萬富翁布洛斯 (Michael Boulos) 結婚，現已懷有身孕，她似乎有意追隨姐姐的步伐，安心經營自己的小家庭。

相比於妻子，邁克爾倒是在特朗普的競選活動中逐漸嶄露頭角，扮演起更為積極的角色。其家族成員也在關鍵搖擺州密歇根州拉攏阿拉伯裔社區的支持。

2020年6月15日，特朗普生日當天，蒂芙尼在社交網站上傳與父親的合照（Twitter@Tiffany Ariana Trump）

聚光燈下的兒子們

伊萬卡夫婦的缺席讓特朗普家族內部在政治活動中呈現出此消彼長的態勢，特朗普的兩個兒子——46歲的小特朗普和40歲的埃里克變得相當活躍。小兒子巴倫由於剛剛被紐約大學錄取，眼下主要專注於學業。

今年8月，小特朗普和埃里克被任命為特朗普2024年大選過渡團隊的榮譽主席。而五個月前，埃里克的妻子勞拉（Lara Trump）也空降成為共和黨全國委員會聯合主席，她之前是電視製片人，曾在霍士新聞供職。

兩兄弟中，長子小特朗普備受關注，他同父親有着諸多相似之處。小特朗普有長期經商的經歷，曾任特朗普集團副總裁一職。特朗普擔任總統期間，他與弟弟埃里克共同承擔了管理家族商業帝國的重要職責。

小特朗普還繼承了父親「社交媒體治國」的傳統，他不僅擁有一檔人氣十足的播客節目，也長期活躍在社交媒體平台，為特朗普的政策辯護，並攻擊民主黨的政治對手。目前他在社交平台X（前身為推特）上擁有超過1200萬粉絲。

新冠疫情肆虐初期，特朗普一度聲稱，消毒劑羥氯喹具有預防新冠病毒的作用，甚至表示自己正在使用。小特朗普發帖支持父親，他否認佩戴口罩和採取隔離措施的必要性，並大力宣傳羥氯喹。最終，他被社交平台以傳播錯誤訊息為由短暫封號。

2024 年7月15日，共和黨全國代表大會宣布前總統特朗普（Donald Trump） 獲該黨提名為總統候選人。特朗普的兩名兒子小特朗普（Donald Trump Jr. ）和埃里克（Eric Trump）表現興奮。（Reuters）

小特朗普的一些過激言論，連父親都招架不住。早在2019年，小特朗普就向媒體透露，特朗普不止一次警告他要冷靜下來，停止發表煽動性言論。但他並沒有作出改變，最近還將「炮火」對準西方世界炙手可熱的政治明星——烏克蘭總統澤連斯基。

今年9月，澤連斯基在接受美國《紐約客》採訪時批評了特朗普和他的副手萬斯（JD Vance），這點燃了小特朗普的戰鬥熱情，他火速發帖稱，澤連斯基的言論「無恥」，並諷刺說，「一個從美國納稅人那裏獲得數十億美元資金的外國領導人，竟然敢來到我們的國家攻擊共和黨總統候選人？」

特朗普的幾次參選中，小特朗普都是父親的「左膀右臂」。作為大選過渡團隊的榮譽主席，他的一項核心任務是幫助父親選出絕對忠誠的幕僚。

接近他的一位消息人士說，小特朗普的目標「是讓像博爾頓這樣的人遠離第二屆特朗普政府」。博爾頓曾任特朗普政府的國家安全顧問，但在任內同特朗普交惡，此後還專門寫了一本暢銷書來抨擊特朗普。

小特朗普的另一個身份則是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的堅定支持者，他在共和黨MAGA派基本盤內享有很高威望。「除了他的父親，我從未見過有誰與MAGA派有如此強烈的天然聯繫。」萬斯曾這樣評價小特朗普。

圖為2024年7月18日，美國密爾沃基，小特朗普持電話觀看Fiserv論壇活動。（Reuters）

小特朗普的野心甚至超越了他的父親。他曾說，MAGA不能僅僅是特朗普的代名詞，應藉助MAGA運動來重塑共和黨的未來。因此，小特朗普希望幫助父親大刀闊斧地打造一個MAGA派「全明星」版的第二屆政府。

萬斯之所以能被選為特朗普的競選搭檔，正是靠着小特朗普的強力「內推」。在其助力下，萬斯這位極端程度與小特朗普不相上下的草根政客儼然成為了 MAGA派的「太子」。

許多分析人士認為，小特朗普在競選期間拖家帶口「混臉熟」，或是在為日後獨立參選積攢聲望和政治資源。除了帶着未婚妻吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）頻繁出入各種場合，他還在共和黨全國代表大會上安排從未公開露面的大女兒凱伊（Kai Trump）登台演講。當晚，許多媒體的關注焦點都轉向凱伊，而不是剛剛躲過暗殺的特朗普。

年僅17歲的特朗普孫女凱伊（Kai Trump）站上演講台為祖父拉票。（路透社）

年僅17歲的特朗普孫女凱伊（Kai Trump）出席美國共和黨全國代表大會（RNC）並站上演講台為祖父拉票。（路透社）

小特朗普曾說，他不排除未來涉足政壇的可能性。不過，眼下最關鍵的是幫助父親贏得大選。這不僅關乎小特朗普自身政治資本的積累，也關係到他與未婚妻吉爾福伊爾的戀情走向。

現年55歲的吉爾福伊爾出生於舊金山，曾在三藩市地區兩度擔任檢察官。離開司法領域後，吉爾福伊爾成為電視節目主持人，於2006年起在霍士新聞工作。2018年，她加入了支持特朗普的超級政治行動委員會，為共和黨的中期選舉出力，還在2020年加入特朗普競選團隊成為顧問，同時領導籌款部門工作。美國《華盛頓郵報》形容她是「特朗普的保守派啦啦隊員。」

與小特朗普傳出戀情之前，她有過兩段婚姻，第一任丈夫也是政界名人——加州民主黨籍州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）。二人婚姻存續期間，紐瑟姆曾任三藩市市長，因此吉爾福伊爾一度是這個深藍地帶的「第一夫人」。

不過，小特朗普的戀情正因為自己的行為不軌而蒙上陰影。9月16日，英國《每日郵報》發布了一則重磅花邊新聞，有知情人士透露，小特朗普與佛州棕櫚灘的金髮名媛貝蒂娜·安德森有染。這位知情人士表示，吉爾福伊爾「不是傻瓜」，很可能只是對此睜一隻眼閉一隻眼。

美國知名政治記者帕爾梅「補刀」稱，吉爾福伊爾一直在「戰略性」地規劃其個人生活和政治事業，她正在等待11月5日的大選結果，並以此決定自己的未來。這意味着，一旦特朗普敗選，吉爾福伊爾同小特朗普也或將走到盡頭。

↓ 吉爾福伊爾 ↓

家族集體出動「圈錢」？

了解過特朗普家族族譜的人，都會驚歎於其人數之龐大。

出生於1946年的特朗普結過三次婚，三任妻子分別是伊凡娜、梅普爾斯和梅拉尼婭。三段婚姻給特朗普帶來五個孩子，分別是小特朗普、伊萬卡、埃里克、蒂芙尼，以及2006年出生的幼子巴倫。

現年78歲的特朗普已有10個孫輩，包括小特朗普的五個孩子、伊萬卡的三個孩子和埃里克的兩個孩子。不久前，特朗普在一次演講中宣佈，蒂芙尼已經懷孕，他即將迎接第11個孫輩的誕生。

特朗普總是高調維護他的「愛家人設」，不止一次宣告「沒人比我更重視家人」，特朗普家族也極力展示其團結一致的積極形象，在歷次競選中出盡風頭。幾次大選中，特朗普的妻兒在公眾場合頻繁露面為其「站台」，不少人還在特朗普的總統任期內擔任過重要職位。

展示重視家庭的觀念、良好家庭教育，也是吸引秉持傳統價值觀保守派選民的重要手段，尤當白人福音派選民是特朗普的重要選票來源的時候。

2024年10月26日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普出席競選集會。（Reuters）

今年大選期間，美國皮尤中心的一項民調顯示，59%的特朗普支持者認為，社會應當優先重視婚姻和生育子女，而拜登支持者中僅有19%的人對此表示認同，兩派選民的價值觀差異對比鮮明。

特朗普家族成員光鮮的精英面貌，常被拿來和現任總統拜登不成器的二兒子亨特作比較，後者醜聞纏身、扶不上牆的紈絝子弟形象是拜登的一大軟肋。

但與此同時，特朗普家族也常常被外界質疑在借大選「圈錢」。

被授予要職後，人們發現，埃里克的妻子勞拉並沒有專心於競選工作，甚至在9月發布了一首音樂單曲。勞拉估計沒想到，這樣一首讚頌消防員的歌曲能引發網民的群嘲。在評論區裏，網友紛紛吐槽說，「這是我這輩子聽過的最糟糕的聲音」，「我本以為這樣的聲音只會被用來折磨恐怖分子」。

勞拉卻假裝對此不在意，她直言這些批評的聲音主要來自自由陣營的媒體，自己不排除未來發行更多音樂作品的可能性。

不同於勞拉，梅拉尼婭總能以優雅的姿態找到賺錢的方式。當人們沉浸在大選氛圍中，梅拉尼婭已經開始為聖誕節做預售了。

從9月開始，梅拉尼婭在其個人網站上頻頻推銷聖誕裝飾品，所有飾品售價均為35美元，且每個裝飾品都附帶一個數字副本，梅拉尼婭的簽名也隨之附上。

「今年，我發現自己在尋找我對我們偉大國家的愛的靈感。願每個人在節日期間都能體驗到豐富的和平之愛。」梅拉尼婭在飾品介紹中如此寫道。作為前第一夫人，梅拉尼婭曾負責過白宮的節日裝飾，由她選擇「上鍊接」的寶貝，也許是白宮「同款」。

今年4月，一向低調的梅拉尼婭罕見出席了性少數團體「木屋共和黨人」的活動，並發表講話，表達了對該群體的支持。但不少人說，她更可能是為了高達25萬美元的出場費才選擇露面的。

除此以外，梅拉尼婭也像其他政要夫人一樣，利用大選這個四年一度的盛事為自己引流，在選前出版了回憶錄《梅拉尼婭》。這本書回顧了她在斯洛文尼亞的童年，如何進入時尚界，與特朗普的相遇，以及在白宮生活的幕後故事。

新書出版前，CNN希望對梅拉尼婭做一次採訪。發出邀約後，出版商回覆稱，一次採訪需支付25萬美元的許可費。CNN隨即放棄了這次採訪，並以此為話題做了一期讓人咋舌的報道。

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月18日在共和黨全國代表大會（RNC）發表演講後，與他的妻子梅拉尼婭（Melania Trump）一起站在講台上。（Reuters）

特朗普本人也沒能抵擋住「圈錢」的誘惑。自2022年以來，特朗普一直在銷售個人IP的數字資產。就在今年9月，他還與小特朗普共同創立了一家新的加密貨幣公司。

賀錦麗的競選發言人穆薩抨擊稱：「距離選舉日沒多久了，特朗普正在賣印有他頭像的硬幣，每個100美元。他只是在為自己的腰包賺錢，這才是他真正關心的事情。」

可以想見，不論總統大選結果如何，特朗普家族在這場政治騷中都賺足了眼球，也塞滿了錢袋。