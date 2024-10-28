特朗普造勢集會爆爭議　喜劇演員形容波多黎各「垃圾島」

距離美國大選不足10日，兩黨候選人造勢愈發激烈。美國喜劇演員Tony Hinchcliffe在10月27日出席共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在紐約舉行的競選集會，但他演講時形容波多黎各是「漂浮的垃圾島」，還稱拉丁美裔人士喜愛生育，被指歧視。



Tony Hinchcliffe在集會的演講引發爭議，他在台上稱「有很多事情發生了。我不知道你是否知道這事，低現在海洋中央真的有一個漂浮的垃圾島（floating island of garbage）。我想它叫波多黎各。」他之後又在發言期間指拉丁美裔人士喜愛生育（love making babies）。

多名波多黎各出身人士在網上批評他涉嫌種族歧視，演唱熱門歌曲《Despacito》的Luis Fonsi表示，「走上種族主義這條道路是不對的」。

競選團隊急劃清界線

特朗普競選團隊選擇出面澄清，試圖淡化影響，其資深幕僚Danielle Alvarez強調，Tony Hinchcliffe對波多黎各發表的言論不代表特朗普或競選團隊的立場。Tony Hinchcliffe本人亦在網上發帖，指自己喜歡波多黎各，還經常去那裏渡假。

與此同時，特朗普的競選對手、民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在賓夕法尼亞州出席競選集會時，訪問一間波多黎各餐廳，承諾當選總統後將投資波多黎各。她的競選團隊也在網上批評Tony Hinchcliffe，指他向拉丁美裔「發出卑鄙的種族主義咆哮」。

位於加勒比海地區的波多黎各是美國的自由邦，賓夕法尼亞州是今屆大選的搖擺州份，波多黎各研究中心數據指，截至2019年，約有50萬波多黎各人居住於此。