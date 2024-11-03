美國大選2024｜選舉重要日期一文看清　為何總在周二舉行？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 日期 / 共和黨 / 民主黨 / 懶人包】美國大選日期定於11月5日舉行，距今剩下不足一週，未來還有哪些重要日子值得留意？這次大選除了「重頭戲」總統選舉，還會選什麼？美國的選舉又為什麼在周二舉行，而不是周六或周日？本文收集相關資料，為大家解答這些疑問。



美國總統大選2024｜選舉重要日期

11月5日：全國投票日

12月11日前：各州行政部門簽署確定證書，任命選舉人。

12月17日：選舉人投票日，選出總統與副總統

2025年1月6日：國會點算選舉人票

2025年1月20日：總統就職日

美國總統大選2024｜選出參眾兩院議員

在11月5日選舉中，除了會決定美國總統寶座誰屬外，同日也會選出435位眾議員及33位參議員。

美國聯邦選舉通常都在雙數年舉行，眾議院435個議席每2年會改選一次，每席任期2年，而參議院100個議席每隔2年會改選約3分之1的席位，每席任期6年。因此美國每逢大選時，參眾兩院都同樣要改選議席。

在這次選舉中，還有美國11個州份會改選州長。

美國總統大選2024｜為何大選在周二 原來與農業社會有關

為什麼美國選舉不在周末假日舉行，反而都在平日周二舉行。這個慣例其實始於1845年，當時國會通過聯邦法律，指定11月首個周一後的周二為選舉日。立法者選擇這日的原因與美國19世紀農業社會背景有關。

美國大選定在周二舉行，背後原因與國家19世紀初農業社會背景有關。圖為4月27日美國加州有機食物製造商的工人為防範新冠肺炎，在工作時保持距離（Getty）

美國19世紀初大多數公民務農為生。他們居住的地方遠離票站，時常為投票而花費最少一日時間上路，加上大部分人周日要去教堂，周三要趕赴農民市集日。立法者顧及這些因素後，就選定一周首個最方便舉辦選舉的日子──就是周二。

選擇11月舉辦大選亦同樣因為農業背景。農民在春季和初夏種植，於夏末和初秋收成，因此作為大選最佳選擇的時間只有在寒冬來臨前秋末的11月。