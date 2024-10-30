歐盟10月31日對中國電動車加徵高達45.3%關稅　為期五年

歐盟宣布10月31日起對中國製造的電動車，在現行10%關稅基礎上，加徵最高35.3%的額外關稅，措施將為期5年。歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，措施是捍衛公平市場做法和歐洲工業基礎，但歐盟仍然對可能的替代解決方案持開放態度。歐盟又表示，會與中國繼續努力尋找符合世貿規則的替代方案。



歐盟委員會在社交媒體發表有關對中國電動車加徵關稅的聲明：

上述裁決預計將在30日寫入歐盟法律，預計將在31日正式生效。

其他中國車企方面，比亞迪與吉利及其子公司將分別繳付17%和18.8%的額外關稅。

2024 年6月18日在德國萊比錫舉行的葡萄牙與捷克隊F組比賽之前，中國汽車製造商比亞迪在歐洲足協(UEFA)官方球迷區的看台。（Getty）

美國電動車品牌特斯拉早前與歐盟達成協議，只需繳付7.8%的額外關稅。

其他被認為積極配合歐盟反補貼調查的車企將支付20.7%的額外關稅，而那些被視為不合作的車企將支付最高達35.3%的額外關稅。

雙方近日都在積極進行談判，但最終仍無法避免加徵關稅政策生效。

2023年9月26日，圖為路透社設計的圖片，其中一輛電動車模型後可見到歐盟旗幟與中國國旗。（Reuters）

中國商務部28日就中歐關稅問題表示，如歐方在與中方磋商的同時，又與部份企業單獨進行價格承諾談判，將動搖彼此信任。

據報道，北京方面傾向透過國家支持的商會，達成一個適用於所有車企的一攬子協議；而歐盟委員會更傾向與各個車企單獨進行談判。

儘管歐盟加徵關稅的措施將於31日生效，中國與歐盟仍將繼續進行談判。

德國汽車工業協會主席穆勒批評，額外關稅對全球自由貿易、甚至歐洲的繁榮、就業保障和經濟增長來說都是一種倒退，並加大發生貿易衝突的風險。德國經濟部表示，德國支持歐盟與中國正在進行的談判，並希望透過外交解決方案緩解貿易緊張局勢，同時保護歐盟的工業。