歐盟稱仍與北京商討電動車關稅　英國表明無意跟隨徵稅

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）10月14日表示仍在就電動車關稅問題與北京磋商，正與中國就以價格承諾或在歐洲投資談判，並指即便關稅生效，與中國的談判仍會繼續。英國商業及貿易大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）同日稱，英國不會跟隨歐盟的決定。



馮德萊恩14日在柏林會晤德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），二人會後表示歐盟期望有公平的競爭環境，並指正在商討以價格承諾及在歐洲投資來取代對中國電動車征稅的關稅。馮德萊恩表示雙方仍在探討解決方案。

朔爾茨指希望能在10月底前達成協議。

圖為10月14日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤後舉辦新聞發佈會。（Reuters）

英國商業及貿易大臣韋諾韜則表示，由於英國企業沒有就中國進口的電動車提出投訴，因此不打算跟隨歐盟政策徵收關稅。他稱自己的「首要關注點」是英國製造商的蓬勃發展和及其出口市場的開放。

歐盟本月初通過對中國進口電動車徵收額外最多35%的關稅，為期5年。中國電動車巨頭比亞迪在巴黎車展上警告歐盟計劃的關稅只會導致價格上漲，令買家卻步。中方早前表示，雙方仍有重大分歧，邀請歐盟盡快派團到中國，進行下一階段面對面磋商。