以媒：以色列考慮對伊朗發動新一輪襲擊

《以色列時報》10月28日報道，以色列內閣成員27日討論了對伊朗發動新一輪襲擊的可能性，預計將在未來數日內提出最終計劃。這些襲擊旨在回應總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）私人住宅較早前的遇襲事件。



報道指，這次會議是在以色列26日凌晨攻擊伊朗一天後舉行的。以色列希伯來語電視十三台28日報道，以色列的內閣部長27日晚間「被明確告知」，以色列之前對伊朗的襲擊並不包括對無人機襲擊的回應，預計以方還會作出另一次回應。

報道還指，以色列的回應將與上回對伊朗的打擊「看起來完全不同」。據稱，以色列安全官員和部長們圍繞各種選項討論了「數小時」之久，預計將在未來幾天提出一份完整的提案。

圖為伊朗德黑蘭附近一大型導彈生產基地帕爾欽（Parchin），涉及核武器開發，於2024年10月26日遭到以色列空襲。（Reuters）

10月19日，內塔尼亞胡位於沿海城鎮凱撒里亞的住所遭到無人機襲擊，導致臥室窗戶的玻璃破碎，但房屋結構未受到傷害，也沒有人員受傷。內塔尼亞胡和他的妻子當時並不在家。

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）其後宣布，對住宅遇襲事件「負全部責任」。內塔尼亞胡事後在一份聲明中強硬表示，「今天試圖暗殺我和我妻子的伊朗特工犯下一個嚴重的錯誤」。他警告，這次襲擊不會阻止他繼續戰爭，任何傷害以色列人的人都將付出「沉重的代價」。

目前尚不清楚伊朗將如何應對以方26日發動的襲擊。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）27日表示，以色列「打錯了算盤」，以色列襲擊行動的影響「不應被誇大或淡化」。

以色列國防軍總參謀長哈勒維（Herzi Halevi）27日表示，以色列在周末對伊朗的襲擊中「保持克制」，以色列正在為伊朗可能的回應做好準備。

2024年10月28日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行的第25屆以色列國會開幕會議上與國防部長加蘭特對話。（Reuters）

哈勒維表示，以軍在持續數小時的轟炸中襲擊了伊朗的「戰略系統」。「我們只動用了部份能力，我們有能力做得更多。」他說，「我們襲擊了伊朗的戰略系統……我們將看看事情現在如何發展。我們已為各方面的所有情況做好準備。」

路透社29日引述伊朗官方媒體消息指，在伊朗和以色列近幾個月互相發動襲擊後，伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）表示，伊朗政府計劃將國防預算增加約200%。報道指，這是伊朗政府向議會提交的預算案的一部份。

對於伊以局勢的下一步發展，美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）26日發文指，即使雙方的報復行動得到遏制，以色列和伊朗之間的關係也已經進入一個新時代，這將對兩國的未來產生重大影響。以色列對伊朗境內發動襲擊的「恐懼屏障」已經被打破，伊朗的回應力度將說明他們對與以色列爆發全面戰爭的「恐懼屏障」是否也會被打破。

本文獲《觀察者網》授權轉載

