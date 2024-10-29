美媒：CIA局長倡加沙停火28天方案　數十名巴人囚犯換8以色列人質

美媒Axios於10月28日引述3名以色列官員稱，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）提出一項加沙停火28天、巴勒斯坦武裝組織哈馬斯釋放8名人質​​換取以方釋放數十名巴人囚犯的方案。



伯恩斯27日在多哈會晤卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman al Thani）和以色列情報機構摩薩德負責人巴爾內亞（David Barnea）。以色列官員稱，伯恩斯是在會議中提出上述方案。

報道稱，達成部份協議或可以打破停火談判僵局，推動更全面協議談判，改善加沙的人道主義狀況，並釋放一些被扣押的以色列人質。

2024年3月11日，位於華盛頓的美國會山莊，中央情報局長伯恩斯（William Burns）出席參議院情報委員會聽證會，就全球對美國安全的威脅作證。（Reuters）

報道指，預料以色列及哈馬斯不會在11月5日的美國總統大選前達成協議，目前的計劃未有滿足哈馬斯堅持以方從加沙撤軍和全面停火的關鍵要求；以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）28日也表態，反對由埃及提出的類似停火協議。