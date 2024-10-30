紐約時報：特朗普家人及拜登政府官員亦成中國黑客目標

美國媒體近日接連披露，一個被稱為「鹽颱風（Salt Typhoon）」的中國黑客組織，非法入侵多名政要及其工作人員的通訊設備。《紐約時報》29日再報道，前總統特朗普的兒子埃里克（Eric Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）、現任拜登政府及美國國務院官員，還有參議院多數黨領袖舒默等主要民主黨成員。報道指這些黑客活動的目標數量或十分龐大，引發美國國家安全官員憂慮。



報道引述匿名知情者稱，目前發現的目標只有不到100人，但實際數量可能更多。報道指，中國官員渴望了解美國內部政策制定情況，因此會對這些人非常感興趣。目前尚不清楚黑客從這些目標的設備中獲取了哪些數據。

美國當局已公開將黑客攻擊歸咎於與中國政府「有關聯的行為者」，並展開調查仍在繼續。

11月15日，美國佛羅里達州，特朗普宣布競逐2024年美國總統大選，他的次子埃里克（Eric Trump）做出手勢表示支持。（Andrew Harnik／美聯社）

中方早前否認有關指控，奉勸美方停止賊喊捉賊等種種不負責任的言行，停止污蔑抹黑中國。外交部發言人林劍指，少數西方的媒體炒作所謂「中國開展間諜活動」的虛假敘事，並無任何的事實和證據，相反近日美國中情局在社交媒體發布「中文網絡投靠操作指南」，企圖誘騙中方人員投靠中情局，是對中國國家利益的嚴重侵犯，中方將堅決打擊境外反華勢力的滲透破壞活動，有力維護國家主權安全和發展利益。