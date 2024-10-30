卡西姆是誰？以防長對真主黨新領導人發死亡威脅：倒計時已開始
當地時間10月29日，針對卡西姆（Naim Qassem）獲任命為黎巴嫩真主黨新任領導人的消息，以色列國防部長加蘭特在社交媒體發貼，對其發出死亡威脅，稱這將是「暫時任命」，「不會太久的」，隨文還附上了卡西姆的一張照片。
加蘭特還用希伯來語補充說：「倒計時已經開始。」
以色列政府也通過其X平台官方阿拉伯語帳號表示，如果卡西姆追隨前任納斯魯拉和薩菲丁的腳步，那麼他在這個職位上的任期可能將是該組織史上最短的。以方稱，在黎巴嫩，除了把真主黨的軍事力量解散外，沒有任何解決困局的辦法。
近期，以軍頻頻擊殺黎真主黨高層人員。今年9月27日，以色列針對真主黨的地下總部發動襲擊，造成納斯魯拉在內多名真主黨高級官員死亡。10月22日，以色列國防軍又證實，納斯魯拉的潛在繼任者薩菲丁於10月3日就已被擊殺。至此，以軍方面宣稱，真主黨高級軍事領導層13名成員已全部身亡。
納斯魯拉被殺後，卡西姆發表數次電視講話，稱真主黨的軍事能力依然完好。10月15日，卡西姆在電視講話中誓言要「打敗敵人，把他們趕出我們的土地」，表示真主黨將擴大對以色列的襲擊範圍，把目標對準以色列海法、特拉維夫等地。卡西姆說，唯一的解決方案是停火，「由於敵方以色列瞄準了黎巴嫩全境，我們有權從防禦立場出發」，瞄準以色列境內任何地方。
黎巴嫩真主黨10月29日通過旗下燈塔電視台發表聲明說，真主黨當天選舉卡西姆為新任領導人。真主黨在一份聲明中誓言，將繼續推行納斯魯拉的政策「直至取得勝利」。
多家外媒報導，現年71歲的卡西姆1953年生於黎巴嫩貝魯特，其家庭來自黎南部奈拜提耶省的克法爾基拉村，但有部分媒體誤稱其出生在克法爾基拉村。
他是黎巴嫩什葉派組織真主黨的聯合創始人之一，1991年以來擔任真主黨副總書記超30年。自真主黨前領導人納斯魯拉在以色列空襲中身亡後，他一直擔任真主黨代理領導人。
作為真主黨副總書記，卡西姆主要負責政治宣傳、外事事務以及與伊朗的協調關係，使真主黨在黎巴嫩乃至整個中東地區的影響力顯著擴大。
他在組織內部被認為是一個理論家和思想家，經常就伊斯蘭教義和政治策略發表公開演講，並著有多部著作，包括《真主黨之路：黎巴嫩真主黨運動的演變》《真主黨：來自內心的故事》等，為外界提供了關於真主黨的意識形態和歷史背景的詳細介紹。
他在國際舞台上積極推動真主黨對抗以色列的立場，並主張抵抗外國干涉黎巴嫩事務，主張真主黨獨立於黎巴嫩其他政治力量。
法新社報導稱，納斯魯拉在中東是一位擁有巨大魅力和影響力的人物，而卡西姆多年來一直生活在納斯魯拉的「影子」中。2006年真主黨與以色列的戰爭結束後，納斯魯拉轉入地下不再公開露面，而卡西姆則成為真主黨的面孔和聲音，常常以權威發言人的身份接受外國媒體的採訪。
納斯魯拉9月27日遭以色列空襲身亡之後，卡西姆並不是繼任納斯魯拉的第一人選。另一位真主黨領導人薩菲丁曾被視為最可能的人選。但是薩菲丁也在以色列一個星期之後的另一輪空襲中身亡，卡西姆從而成為納斯魯拉的繼任者。
卡西姆已婚並育有六個子女，他從政前曾在黎巴嫩學習和教授化學。
據黎巴嫩公共衛生部28日發佈的通報，以色列當天空襲黎巴嫩東部貝卡谷地，造成至少60人死亡。資料還顯示，自去年10月初以來，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突已在黎巴嫩造成2710人死亡。
本文獲《觀察者網》授權刊載