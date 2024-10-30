卡西姆是誰？以防長對真主黨新領導人發死亡威脅：倒計時已開始

當地時間10月29日，針對卡西姆（Naim Qassem）獲任命為黎巴嫩真主黨新任領導人的消息，以色列國防部長加蘭特在社交媒體發貼，對其發出死亡威脅，稱這將是「暫時任命」，「不會太久的」，隨文還附上了卡西姆的一張照片。



加蘭特還用希伯來語補充說：「倒計時已經開始。」



以色列政府也通過其X平台官方阿拉伯語帳號表示，如果卡西姆追隨前任納斯魯拉和薩菲丁的腳步，那麼他在這個職位上的任期可能將是該組織史上最短的。以方稱，在黎巴嫩，除了把真主黨的軍事力量解散外，沒有任何解決困局的辦法。

近期，以軍頻頻擊殺黎真主黨高層人員。今年9月27日，以色列針對真主黨的地下總部發動襲擊，造成納斯魯拉在內多名真主黨高級官員死亡。10月22日，以色列國防軍又證實，納斯魯拉的潛在繼任者薩菲丁於10月3日就已被擊殺。至此，以軍方面宣稱，真主黨高級軍事領導層13名成員已全部身亡。

納斯魯拉被殺後，卡西姆發表數次電視講話，稱真主黨的軍事能力依然完好。10月15日，卡西姆在電視講話中誓言要「打敗敵人，把他們趕出我們的土地」，表示真主黨將擴大對以色列的襲擊範圍，把目標對準以色列海法、特拉維夫等地。卡西姆說，唯一的解決方案是停火，「由於敵方以色列瞄準了黎巴嫩全境，我們有權從防禦立場出發」，瞄準以色列境內任何地方。

黎巴嫩真主黨10月29日通過旗下燈塔電視台發表聲明說，真主黨當天選舉卡西姆為新任領導人。真主黨在一份聲明中誓言，將繼續推行納斯魯拉的政策「直至取得勝利」。

多家外媒報導，現年71歲的卡西姆1953年生於黎巴嫩貝魯特，其家庭來自黎南部奈拜提耶省的克法爾基拉村，但有部分媒體誤稱其出生在克法爾基拉村。

他是黎巴嫩什葉派組織真主黨的聯合創始人之一，1991年以來擔任真主黨副總書記超30年。自真主黨前領導人納斯魯拉在以色列空襲中身亡後，他一直擔任真主黨代理領導人。

作為真主黨副總書記，卡西姆主要負責政治宣傳、外事事務以及與伊朗的協調關係，使真主黨在黎巴嫩乃至整個中東地區的影響力顯著擴大。

他在組織內部被認為是一個理論家和思想家，經常就伊斯蘭教義和政治策略發表公開演講，並著有多部著作，包括《真主黨之路：黎巴嫩真主黨運動的演變》《真主黨：來自內心的故事》等，為外界提供了關於真主黨的意識形態和歷史背景的詳細介紹。

他在國際舞台上積極推動真主黨對抗以色列的立場，並主張抵抗外國干涉黎巴嫩事務，主張真主黨獨立於黎巴嫩其他政治力量。

卡西姆並非繼任納斯魯拉的第一人選，只是另一位真主黨領導人薩菲丁在以色列一個星期之後的另一輪空襲中身亡，才成為納斯魯拉的繼任者。(Reuters)

法新社報導稱，納斯魯拉在中東是一位擁有巨大魅力和影響力的人物，而卡西姆多年來一直生活在納斯魯拉的「影子」中。2006年真主黨與以色列的戰爭結束後，納斯魯拉轉入地下不再公開露面，而卡西姆則成為真主黨的面孔和聲音，常常以權威發言人的身份接受外國媒體的採訪。

納斯魯拉9月27日遭以色列空襲身亡之後，卡西姆並不是繼任納斯魯拉的第一人選。另一位真主黨領導人薩菲丁曾被視為最可能的人選。但是薩菲丁也在以色列一個星期之後的另一輪空襲中身亡，卡西姆從而成為納斯魯拉的繼任者。

卡西姆已婚並育有六個子女，他從政前曾在黎巴嫩學習和教授化學。

據黎巴嫩公共衛生部28日發佈的通報，以色列當天空襲黎巴嫩東部貝卡谷地，造成至少60人死亡。資料還顯示，自去年10月初以來，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突已在黎巴嫩造成2710人死亡。

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