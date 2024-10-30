法國貿易副部長據報將訪華　就白蘭地關稅等事宜「維權」

10月29日，美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）報道稱，即便自己支持對華加徵關稅在先，法國政府仍認為中方對歐盟白蘭地實施臨時反傾銷措施「不可接受」。



一名法國官員當天透露，法國貿易部副部長普里馬斯（Sophie Primas）計劃下周訪問中國，期間將向中方「直接維權」，討論中方對白蘭地徵稅以及針對歐盟乳製品和豬肉行業展開新調查等相關事宜。

這名要求匿名的法國官員聲稱，法國政府認為，「這些調查的政治性質顯而易見，中國顯然想讓法國付出代價」，因此普里馬斯將在下周訪華期間「反對這一純粹的政治立場」。

2024年9月21日，蘇菲·普里瑪斯（Sophie Primas）被任命為負責對外貿易和海外法國國民的部長級代表，隸屬於歐洲和外交部長。（diplomatie.gouv.fr）

Politico EU提到，普里馬斯的訪問恰逢美國總統大選。報道認為，若主張「貿易戰」的特朗普勝選，不僅可能顛覆歐盟與中國關於電動汽車關稅的後續談判，而且還可能重新洗牌歐盟與中美間的貿易關係。

當地時間10月4日，歐盟執意推動對華關稅提案。在針對是否對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅的最終投票中，歐盟成員國以10票贊成、5票反對、12票棄權，未能阻止歐委會的徵稅提案。

8日，中國商務部宣布對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施。此前，中方已針對歐盟多項產品啟動調查，包括乳製品、豬肉產品、化工產品和白蘭地。歐盟媒體均揣測認為，中方上述舉措是針對歐盟執意對華電動汽車加稅的報復性措施。消息傳出後，法國烈酒生產商股價遭受重創。

法國巴黎人頭馬VSOP干邑、人頭馬 XO干邑和聖人頭馬XO白蘭地的瓶子。(Reuters)

29日，歐盟委員會不顧中方反對，在理由完全站不住腳的情況下結束「反補貼調查」，宣布對中國電動汽車徵收為期五年的所謂「最終反補貼稅」。商務部回應指出，中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟。中方將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。

「法國一直是歐盟對中國電動汽車徵收關稅的強烈支持者之一，」Politico EU在報道中稱，法國政府推動了歐盟對華加稅，在月初的投票中投下贊成票。法國官員認為，這就是為什麼從白蘭地、奶酪等法國主要出口產品現在成為中方針對瞄準的目標。

公開資料顯示，歐盟是全球最大的白蘭地生產地區，其中對華出口的白蘭地產品幾乎（99.8%，中國海關數據）都產自法國地區，像保樂力加（Pernod Ricard）、人頭馬君度（Rémy Cointreau）等白蘭地產品在亞洲市場中均收穫了非常可觀的利潤。

法國干邑地區的白蘭地生產商、葡萄種植者等從業者一直反對歐盟對華加稅立場，直言自己成為犧牲品。干邑AOC葡萄種植者總聯合會主席安東尼·布倫此前指出，干邑出口額中的四分之一都是出口到了中國，中方出手後，「我們將被迫從中國市場消失，這讓我們無法接受」。

官媒《環球時報》發表評論稱，Costco上海店開幕盛況顯示出中國消費者的購買力強大。（視覺中國）

除白蘭地外，以法國為代表的多個歐盟成員國的豬肉、乳製品行業對中國市場的依賴程度很高。今年6月，歐洲行業高管和分析師曾分析認為，對於歐洲多國來說，中國是一個「寶貴且重要的」豬肉出口市場。若中國限制從歐洲進口豬肉，歐洲豬肉行業將面臨「噩夢」。

與此同時，歐洲，尤其是法國奢侈品行業同樣感受到明顯壓力。法國前總理、前法國政府中國事務特別代表讓-皮埃爾·拉法蘭懷疑，中方下一步會將目標對準法國奢侈品。他本月早些時候告訴路透社：「在奢侈品行業，中國客戶往往是決定性因素。」

美國晨星公司（Morningstar）高級股票分析師耶琳娜·蘇科洛娃稱，中國奢侈品市場規模預計今年仍將佔全球市場總額的25%。她表示，這意味着，即使是來自中方的威脅，也會對法國奢侈品集團造成沉重打擊。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

