內塔尼亞胡不滿法國停供以武器　馬克龍還擊：野蠻捍衛文明

法國和以色列再在黎巴嫩問題上陷激烈「口水戰」。據《費加羅報》《世界報》等法媒報道，10月24日，在巴黎舉行的黎巴嫩問題國際會議上，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）做開幕致辭時，對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）進行了「外交嘲諷」。



圖為攝於2024年10月22日，黎巴嫩首都貝魯特醫院Rafik Hariri University Hospital附近前一天遭以軍空襲，建築物嚴重受損，搜救工作持續。（Reuters）

法媒引述馬克龍的開場白內容稱，他在批評以色列在黎巴嫩的行動時說，「最近幾天，我們一直在談論文明之戰或必須捍衛的文明。我不確定現在是否是在通過播種野蠻來捍衛文明。」

「但我確信一件事，那就是在黎巴嫩，文明的可能性已岌岌可危。換句話說，是不同血統和宗教的男人和女人，共享同一片領土並為公共目標而生活的可能性（受到了嚴重威脅）」，他補充道。

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）也在會上呼籲國際社會必須採取共同行動，因為以色列「不僅埋下了徹底摧毀該國的種子，也埋下了徹底摧毀全人類價值觀的種子。」

許多法媒都認為，儘管馬克龍語焉不詳，但他「明顯」是在隔空嗆聲內塔尼亞胡早前將以軍事行動描述成「文明與野蠻之戰」的說法。這也進一步顯示出，在連續的外交爭端之後，兩人關係「已經嚴重惡化」。

據報道，就在23日，內塔尼亞胡對法媒表示，他不理解馬克龍關於禁止向以色列運送用於加沙的武器的呼籲，斥責對方做出了不利於以色列的決定，並稱他對法國在衝突中的立場「極為失望」。

「我們不僅為自己而戰，也為你們而戰。這是一場文明與野蠻的戰爭。」他聲稱。

內塔尼亞胡更直接向法國民眾喊話，宣稱「法國必須支持以色列」。他揚言：「我們的勝利就是你們的勝利。我希望法國人聽我說，我們也在為你們而戰。這不僅僅是恐怖主義，比恐怖主義更可怕。如果可以，他們會殺光你們所有人。他們正在謀殺基督徒、阿拉伯人和猶太人，他們對所有人痛下殺手。」

隨着以色列繼續打擊黎巴嫩境內，作為與黎有着悠久歷史淵源的前「委託管理」國，法國近來對黎巴嫩局勢的發展極為關注。據法媒介紹，這場黎巴嫩問題國際會議便由巴黎牽頭舉辦，約有70個國家和15個國際組織的代表參會。

2024年10月24日，法國巴黎，圖為法國總統馬克龍在黎巴嫩國際問題會議上與外長巴羅交談。（Reuters）

法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）在會後透露，此次會議為黎巴嫩共募資10億美元，其中8億美元用於人道主義援助，2億美元用於支持黎巴嫩安全部隊的軍事援助。英國《衛報》稱，這一募資總額已明顯超過了法國在會前設定的5億歐元（約42億港元）目標。

馬克龍在開幕致辭時宣布，法國將向黎巴嫩提供價值1億歐元的人道主義援助。他還承諾，此次會議將支持為黎巴嫩軍隊招募、訓練6,000名新兵，以便在停火協議達成後將其重新部署到黎南部。此外，法國還將提供關鍵物資。

法媒稱，馬克龍在呼籲停火時的「語氣變得更強硬」，他對以色列無視國際呼聲繼續展開軍事行動表示遺憾，同時再次譴責以軍對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊的攻擊「毫無道理可言」，敦促所有各方遵守聯合國安理會第1701號決議。該決議規定由黎巴嫩政府的部隊和聯黎部隊部署在「藍線」即黎以臨時邊界與利塔尼河之間，確保執行以色列和黎巴嫩真主黨之間的停火。

他在講話中還重申了法國對黎巴嫩的承諾，「我們將支持黎巴嫩重建自由、主權的黎巴嫩。」

值得一提的是，與黎巴嫩戰事密切相關的以色列和伊朗未獲邀參會，法國輿論因此認為，此次會議在推動外交途徑緩和黎巴嫩緊張局勢方面面臨挑戰。

《衛報》還注意到，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也沒有參會，一名副手代其出席，而他本人正在中東展開自新一輪巴以衝突後的第11次訪問。

24日，在卡塔爾多哈舉行的新聞發布會上，布林肯表示，以色列正在努力消除黎巴嫩真主黨的「威脅」，但最終必須通過外交途徑解決問題。

「我們一直非常清楚，這不能導致，也不應該導致一場曠日持久的戰役。以色列必須採取必要措施避免平民傷亡，不危及聯合國維和人員或黎巴嫩武裝部隊。」布林肯老調重彈道。

《衛報》認為，這同樣顯示出法美外交關係也趨於緊張。馬克龍也在會上提到，自己曾與美國總統拜登提出「以黎邊境停火21天」的緩和促談方案，但這一呼籲未能得到聽取。

2024年10月24日，法國巴黎，圖為法國總統馬克龍在黎巴嫩國際問題會議上發表講話。（Reuters）

而隨着以色列與黎巴嫩真主黨衝突不斷升級，表面上仍在敦促衝突各方停火的美國突然「變臉」。10月上旬，美國放棄停火呼籲，宣布支持以色列入侵黎巴嫩。

路透社分析認為，這一戰略「既實用又冒險」。如果美以的共同敵人真主黨被擊敗，兩國都將從中獲益，但鼓勵以色列擴大軍事行動，很有可能導致衝突失控。

本文獲《觀察者網》授權轉載

