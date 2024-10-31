聯合國籲日本修改禁女性繼承皇位規定　林芳正：已提出強烈抗議

聯合國消除對婦女歧視委員會（CEDAW）10月29日建議日本，修改該國「不准女性皇室成員繼承皇位」的規定。對此，日本官房長官林芳正表示遺憾，並強調已向委員會提出強烈抗議，要求刪除相關文字記載。



日本讀賣新聞30日報道，聯合國消除對婦女歧視委員會負責定期審查各國批準的《消除對婦女歧視公約》實施情況。委員會本月對日本進行8年來首次審查，並於日前發布包括對日本政府建議的「最終見解」。

圖為2024年6月22日，日皇德仁和皇后雅子乘專機抵達英國倫敦附近的坦斯特德機場（Stansted Airport）。（Reuters）

委員會要求日本引入選擇性夫婦別姓和批准規定個人申訴制度的《任擇議定書》，並建議修正規定皇位必然由男性繼承的《皇室典範》。

林芳正其後在例行記者會上表示，皇位的繼承資格並不包含在基本人權中，所以不該視為歧視女性。他強調日本政府已多次就上述立場作出說明，並已向委員會表達強烈抗議，要求刪除相關的文字記載。

2023年12月14日，日本內閣官房長官林芳正在日本東京首相岸田文雄官邸出席記者會。（Reuters）

至於引入選擇性夫婦別姓的建議，林芳正則表示將根據民眾的意見、國會討論的動向，作出適當的回應。