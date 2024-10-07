日本89歲上皇后美智子御所跌倒後骨折 宮內廳：明日上午做手術
撰文：成依華
出版：更新：
日本89歲上皇后美智子（みちこ）10月7日上午在退位天皇御所「仙洞御所」中跌倒，緊急送往醫院檢查後，據宮內廳稱，她跌倒後骨折，8日上午會接受手術。
根據日本放送協會（NHK）、共同網等報道，美智子跌倒後腿部感痛楚，到醫院檢查後，結果發現右大腿骨上部骨折，要入院治療，8日上午會接受手術。
這是自2019年9月美智子接受早期乳癌手術以來，她再次住院。
富士電視台（フジテレビ）7日較早前報道，89歲高齡的日本上皇后「美智子」上午傳出在東京「赤坂仙洞御所」內跌倒並受傷，在當地時間下午1時45分左右乘車離開家中，前往東京大醫學部附屬醫院（簡稱東大醫院）接受檢查。
美智子是日本第125代天皇明仁的皇后，2019年4月30日明仁退位後成為上皇后。她也是日本第一位平民出身的皇后，以及德仁天皇的母親。她將在10月20日踏入90歲。
日本公司推「週休3日」 月薪不減兼不用補回工時 試行結果曝光日本音樂節240公斤攝影器材突然倒塌 砸中4人恐怖畫面曝光｜有片日本大阪動物園飼養員狂偷馬騮猩猩食物 園方：高價蔬果離奇減少日本旅行注意｜東京黴漿菌肺炎確診數創新高 抗藥性升治療難度增日本擬送中國16隻野生朱䴉 或冀改善中日關係