日本89歲上皇后美智子御所跌倒後骨折　宮內廳：明日上午做手術

日本89歲上皇后美智子（みちこ）10月7日上午在退位天皇御所「仙洞御所」中跌倒，緊急送往醫院檢查後，據宮內廳稱，她跌倒後骨折，8日上午會接受手術。



根據日本放送協會（NHK）、共同網等報道，美智子跌倒後腿部感痛楚，到醫院檢查後，結果發現右大腿骨上部骨折，要入院治療，8日上午會接受手術。

這是自2019年9月美智子接受早期乳癌手術以來，她再次住院。

日本皇室：圖為2021年12月7日，日本上皇明仁與上皇后美智子在東京仙洞御所合照。（Reuters）

富士電視台（フジテレビ）7日較早前報道，89歲高齡的日本上皇后「美智子」上午傳出在東京「赤坂仙洞御所」內跌倒並受傷，在當地時間下午1時45分左右乘車離開家中，前往東京大醫學部附屬醫院（簡稱東大醫院）接受檢查。

美智子是日本第125代天皇明仁的皇后，2019年4月30日明仁退位後成為上皇后。她也是日本第一位平民出身的皇后，以及德仁天皇的母親。她將在10月20日踏入90歲。