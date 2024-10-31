萬聖節｜學拜登神助攻特朗普？第一夫人白宮活動化身大熊貓惹熱議

美國白宮每逢萬聖節都會舉辦活動，即將卸任的總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉爾（Jill Biden）於10月30日主持最後一次萬聖節活動。拜登當日身穿西裝、打起領帶，而吉爾則扮成「大熊貓」。白宮表示，吉爾的裝扮是對剛抵達美國的2隻中國大熊貓「寶力」和「青寶」表示歡迎。



然而，考慮到現時正值美國大選的關鍵時期，加上其丈夫拜登近期接連為共和黨「神助攻」助選，吉爾的裝扮恐為特朗普提供更多的「彈藥」。



美聯社報道，這次白宮的萬聖節活動估計約有8,000名學生、孩子與軍眷參加，有的小朋友扮成老虎、有人則扮成暴龍，還有人扮成巨大的雞。

吉爾為這次活動添加了一個教育主題，並將其命名為「Hallo-Read」以鼓勵閱讀。她當日稍早時候，向聚集在草坪上盛裝打扮的孩子們閱讀了一篇關於幽靈南瓜的短篇故事。

吉爾和拜登其後於日落時分外出，花大約一個小時向小朋友們分發零食。許多孩子們排成一列等待與2人互動，他們一邊派發糖果、一邊和小朋友們聊天互動。

現場活動雖然順利進行，但吉爾的大熊貓裝扮卻在網上引起熱烈討論，有人認為她的裝扮與政治外交有間接關係，或會引起不必要的爭議，尤其是美國反華情緒普遍、選舉在即的當下，甚或會對選情造成影響。

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拜登9月曾在賓夕法尼亞州出席一場落區活動時，面帶微笑地帶上支持共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競逐2024大選的帽子，隨即引起外界熱議，諷刺他變相幫特朗普「助選」。

日前，他說特朗普的支持者是「垃圾」的言論，又惹起共和黨猛烈抨擊，被外界斥責或進一步拖累民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的選情。