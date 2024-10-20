萬聖節臨近　日本東海道新幹線上演「屍殺列車」｜多圖

萬聖節來臨在即，很多地方已經有活動讓大家「嚇餐飽」，而在日本，連接東京至新大阪的東海道新幹線在10月19日上演「屍殺列車」，在密閉的車廂內為乘客帶來驚嚇的2個多小時旅程。



法媒報道，一列開往新大阪的「希望號」（のぞみ，Nozomi）東海道新幹線列車19日下午5時18分從東京站出發，其中第16卡成為「屍殺列車」的會場，有大約40名參加體驗的乘客面對突如其來的衝擊。

由20多名演員打扮成的「受害者」突然變成喪屍，再於車內「襲擊」其他乘客，其中一名坐在「喪屍」旁邊的美國乘客表示，感覺像身處電影情節的場面中，形容活動是一種突破。

日本萬聖節「屍殺列車」：喪屍殺到埋身，乘客就非常淡定繼續用手機拍攝。（Reuters）

不過參加者並非嚇足全程，主辦活動的組織「驚嚇隊」（怖がらせ隊）在途中加入喪屍啦啦隊、搞笑藝人等表演緩和氣氛，有份落場嚇人的組織負責人今出彩賀表示，沒有人想長時間呆在座位上受驚；他們亦為了避免損害新幹線安全和清潔的金漆招牌，在整個過程都沒有出現極度暴力和流血的場面，所使用的電鋸和槍都是玩具。

日本萬聖節「屍殺列車」：這兩個喪屍沒有「襲擊」乘客，反而在自拍，完全自得其樂。（Reuters）

今次已經不是首次在東海道新幹線列車內上演特別活動，營運的JR東海考慮到疫情期間重挫長途旅遊需求，於是實施出租車廂計劃吸金，包括流動壽司餐廳和酒吧、甚至是車內舉行摔角東海曾經將行駛中的新幹線列車變成比賽等，成功引起話題。

JR東海指，對「驚嚇隊」提出這個構想感到驚喜，但認為接近難以實現，惟最後覺得這可以為新幹線帶來新的機遇，稱列車將來或成為演唱會和楝篤笑場地。