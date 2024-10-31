Google遭俄羅斯開35位數「天文級罰款」 遠超全球GDP
撰文：外部來稿(國際)
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綜合外媒報道，俄羅斯政府對Google的罰款已達約20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000（35位數字）美元，這一數字已遠超全球GDP的總和（去年為全球GDP約為110萬億美元，僅達15位數字）。
據報道，Google於2020年因旗下影片平台YouTube封禁多個俄羅斯媒體賬號的官司敗訴，自此Google被處以每日10萬盧布（約8000港元）的罰款。當地法律界人士指，如果9個月內未繳納罰款，罰款金額將每天翻一番，沒有上限。只有遵守法院判決，Google才能重返俄羅斯市場。這一數字遠超Google自身的市值，即2萬億美元。
自2022年俄烏衝突爆發後，Google關閉了俄羅斯分部，其子公司宣布破產。俄羅斯警方此前已從破產實體扣押了逾1億美元資產。報道稱，儘管俄羅斯向Google提出了天文數字的索賠要求，但該公司在上一份財報中表示，「我們認為這些正在進行的法律事務不會產生實質性的不利影響。」
有專家指出，Google「顯然不會支付這筆罰款，俄羅斯聯邦也無法從該公司收回這筆錢」，Google在俄羅斯的所有財產都已被收回或扣押。他表示，俄羅斯政府提出的任何主張都只在國內有效。
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