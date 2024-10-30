朝鮮派兵援俄可能影響中歐關係：歐洲嚇壞了，中國怎麼辦？

近期，朝鮮派兵援俄不僅引發烏克蘭與韓國反彈，也開始波及中歐關係。

10月28日芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）飛抵北京開展訪問行程，並於29日會晤中國國家主席習近平，雙方討論俄烏戰爭相關話題時，習近平闡述了中方的原則立場，表示願同包括芬蘭在內的有關各方共同努力，繼續為推動和平解決危機發揮積極作用。

但斯圖布則提及朝鮮派兵援助俄羅斯一事。據路透社報道，斯圖布是代表北約和歐盟向習近平指出朝鮮正持續進行援俄行動，包括運送武器和士兵到俄羅斯，並強調這是對俄烏戰爭的升級、擴大和挑釁。他指出，中國愈支持俄羅斯，就愈難與歐洲建立良好關係。

顯然，自俄烏戰爭爆發以來，北京便竭力平衡穩定的中歐關係，如今又因俄朝合作再生波瀾。

2024年10月29日，中國國家主席習近平在北京會晤芬蘭總統斯圖布。（Reuters）

歐洲在怕什麼

首先觀察朝鮮派兵援俄的背景與動機。

眾所周知，俄朝關係源遠流長，冷戰時期蘇聯就是朝鮮的重要經濟和軍事援助提供者；蘇聯解體後，朝俄關係雖一度冷淡，但近年美朝、美俄關係的同步惡化，又讓兩國在地緣政治的壓力下走到一起。如今朝鮮面臨長期制裁、經濟困境，俄羅斯又因俄烏戰爭而遭西方孤立，兩國的戰略合作當然也逐步加強。

截至目前為止，朝鮮向俄羅斯派遣軍事人員的具體細節尚不完全清楚，較可能的情況或許是，朝鮮主要提供非正規軍或後勤支援，而非大規模正規作戰部隊。這種「援助」一方面展現了朝鮮對俄羅斯的支持，另一方面也能藉著「代理人式」支援，來規避更大範圍的國際譴責。

而從朝鮮長期被國際社會極端孤立來看，這次對俄援助既是某種「破局」嘗試，也是對國際制裁的反擊。朝鮮可能藉此獲得俄羅斯的財政或能源資源補給，來緩解自身經濟困境；而藉由俄朝軍事合作升級，朝鮮也可能在聯合國等多邊場合獲得更多俄羅斯動員的支持票，提升自己在國際議程的話語權。

圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

但即便朝鮮軍援可能起到的戰場扭轉作用不大，歐洲還是對此表示擔憂，關鍵原因可能是：在各國普遍的戰爭疲勞下，朝鮮派兵援俄即便不等於「天降神兵」，還是可能導致烏克蘭戰爭的複雜化。

回顧過去2年，自烏克蘭戰爭爆發以來，歐洲國家便在外交、經濟和軍事層面全面支持烏克蘭，並與俄羅斯展開了高強度的地緣對峙與圍堵。但這種支持經過2年拖磨，已讓各國疲憊不堪，且從當前戰場態勢來看，烏克蘭要徹底收復失地的機率已是微乎其微，俄羅斯更不可能雙手奉還，當前歐洲各國之所以還願支持，除了政治正確的餘溫外，恐怕更多是在等美國總統大選塵埃落定，再來就要協調俄烏的戰後安排與地緣補償。

在這種背景下，突然出現新的外部勢力加入戰事，即便這對實際戰線的影響不大，還是可能成為衝突加劇的導火線，讓歐洲期望的「安然落幕」再起變化。即便俄烏戰爭在某種程度上，就是俄羅斯與北約的代理人戰爭，但從歐洲的視角來看，當然是自己利用代理人可以、俄羅斯不行，而朝鮮的入場，正是讓歐洲感知到了新風險：多國軍事力量可能在烏克蘭境內形成複雜代理人戰爭的新局面，即便從現實來看，俄羅斯能找到的派兵盟友其實不多，歐洲還是認為這會是新的潛在威脅，且可能迫使自己在烏克蘭投入更多資源來保證邊境安全。

正因如此，歐洲即便已經對朝鮮實施了多項制裁，此次對俄軍援還是可能促使歐洲採取更多措施加強制裁，來阻止朝鮮繼續向戰場輸送軍力。而這種制裁不僅針對朝鮮本身，還可能波及為朝鮮提供物流或武器的第三國，甚至可能迫使歐洲重新評估與朝鮮保持經濟往來的亞洲國家。

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

中國要怎麼辦

在這種背景下，與朝鮮同樣存在特殊關係的中國，也成了被檢視對象。

雖說2022年俄烏戰爭爆發以來，中國的立場一直趨於中立，但北京與莫斯科的友好關係始終讓歐洲國家不安；朝鮮與中國的地緣關係以及長期政經聯繫，更可能讓歐洲將朝鮮援俄與中國扯上關係，從而加大對北京的要求與施壓。

首先是對中國的外交施壓。歐洲國家可能要求中國採取更多對朝限制措施，甚至會通過外交途徑要求中國明確譴責朝鮮。歐洲國家當然心知肚明，直接制裁俄朝能起到的作用不大，所以選在中國這端加碼，希望通過北京施壓來遏制朝鮮援助，以保證歐洲在烏克蘭衝突中的安全利益。與此同時，若中國對朝鮮行為表示默認，歐洲則可能會認為這是中國對俄援助的間接體現，進而影響到中歐關係的走向。

再來是對中歐經濟關係的影響。中國和歐洲在經濟上具有高度依賴關係，雙方在清潔能源、數位技術、基礎設施建設等領域有廣泛合作。如果中國被認為間接默許朝鮮援俄，歐洲可能藉機審視自己對中國的經濟依賴，甚至可能採取貿易壁壘等措施，中國將面臨對歐經濟關係受挫的風險。

2024年9月18日，中國商務部部長王文濤在比利時布魯塞爾召開並主持中歐電動汽車產業鏈企業座談會。（中國商務部網站）

整體來說，從斯圖布代表北約和歐盟與中方交涉來看，朝鮮援俄正在擾動中歐關係的脈動，讓雙方長期的經濟合作定位，多出安全威脅的不和諧音。歸根結柢，還是因為俄烏戰爭爆發以來，歐洲便始終擔憂中俄之間的「準聯盟」關係，所以才在這次朝鮮援俄上大做文章，以中歐關係迫使北京表態。

不過從中國的立場出發，中歐、中俄、中朝關係的權重儘管不同，卻都是不能輕易捨棄的重要樞紐。因此針對此次朝鮮援俄引發的中歐摩擦，中國可能傾向採取更加中立的態度，也就是雖不正式施壓朝鮮、譴責俄朝合作，卻可以在國際場合淡化與朝鮮的關係，同時表明自己在烏克蘭問題上的中立立場，並且一如既往強調自己對烏克蘭主權與領土完整的支持。這種策略既可以部分緩解歐洲擔憂，也能避免中歐關係因朝鮮行為進一步惡化。

2024年9月18日，中國商務部部長王文濤在比利時布魯塞爾召開並主持中歐電動汽車產業鏈企業座談會。（中國商務部）

當然從過往做法來看，北京為緩解歐洲疑慮，也可能採取一系列安撫性措施，例如在某些商品上加強對歐市場開放，增進貿易合作，進一步深化與歐洲的能源、科技、環境保護領域合作，以此向歐洲釋放善意。這種方式可以部分削弱朝鮮行為對中歐關係的不利影響，並使歐洲在對華政策上更加穩健。

不過從長期視角來看，朝鮮援俄對中歐關係的影響可能只是短期現象，尤其伴隨俄烏戰爭的結束或趨緩，歐洲也可能會重新調整對華態度。當然，中歐關係的長期走向取決於雙方在多邊問題上的態度，包括對烏克蘭問題的立場、對伊朗和朝鮮問題的政策，以及在多邊組織中的合作意願，更受中美博弈調度。在可見未來內，中歐關係將更加複雜，但仍會保持一定的合作基礎。

整體來說，在俄烏戰爭持續的背景下，朝鮮援俄不僅加劇了戰事的複雜性，也促使歐洲的對華姿態轉趨謹慎甚至強硬。即便長遠來看，這或許只是中歐關係的一段小波折，但治大國如烹小鮮，北京還是有必要採取靈活的應對策略，來維護中朝俄特殊互動下的中歐經濟合作，減少朝鮮問題的負面影響。