囚犯交換？美媒：美國上月釋放一中國囚犯　換取美公民林大衛獲釋

美媒Politico10月30日引述3名消息人士稱，美國政府上月以釋放一名中國公民作為交換條件，成功換取北京釋放自2006年被關押的美籍華裔牧師林大衛，但消息人士未有透露該中國囚犯的身份。此舉可能為美國近代史上，中美首次進行囚犯交換。



報道稱，現年68歲的林大衛在移民美國後取得公民身份，並且在1990年代頻繁返回中國傳福音。

林大衛2006年涉協助一個未經中國官方授權的地下教會蓋教堂時遭到警方逮捕，並被禁止離境。他隨後於2009年被指控「涉嫌契約詐騙」正式逮捕，被中國法院判處終身監禁。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

美國務院9月證實林大衛已經獲釋，返回美國與家人團聚，惟拒絕排除其獲釋是囚犯交換的結果。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）9月16日曾表示，美方對此事的唯一評論就只有「我們歡迎林大衛獲釋」，他不會對事件作出其他評論。他強調：「有時在外交上，說得愈少愈好，這次事件就是一例。」