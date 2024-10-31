帕勞總統：北京施壓 要求與台灣斷交
撰文：聯合早報
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太平洋島國帕勞（Palau，又譯帛琉）總統惠普斯（Surangel Whipps, Jr.，又譯作惠恕仁）說，面臨北京愈來愈大的壓力，包括要求該國停止對台灣的支持等。帕勞是台灣在全球僅有的12個具有外交關係的國家之一。
惠普斯10月31日接受彭博社訪問時還指責中國侵犯帕勞的專屬經濟區。帕勞將在11月5日舉行選舉，與美國大選同一天。
惠普斯說，太平洋國家堅定維護主權和領土完整，但警告稱爭奪地緣政治影響力的鬥爭正在加劇，而這將考驗區域國家。華盛頓和北京一直在爭奪太平洋地區的影響力。
惠普斯在回答有關帕勞選舉結果，是否將決定該國與台灣未來關係的問題時表示，中國「一直在努力推動」。他說：「很明顯，他們有一個議程，而這個議程就是台灣。」
惠普斯進一步說，在承認台灣方面，「他們（北京）試圖讓所有人相信帕勞以及其他所有人正在做的事情都是非法的」。
惠普斯沒有提供北京向帕勞政府施壓，要求該國與台灣斷交的具體事例。
惠普斯在此次選舉中面對的對手，是他的前任、前總統Tommy Esang Remengesau Jr. 。Remengesau曾質疑帕勞是否需要進一步加強與美國的軍事聯繫。
儘管如此，Remengesau在任期間仍堅定支持與台灣的關係。
帕勞人口約2萬，位於在美國夏威夷州和美國外交夥伴菲律賓之間的戰略位置。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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