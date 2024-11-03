美國大選｜曾9次貼中結果專家　用「13把鎖匙」估賀錦麗勝算較高

美國總統大選將於11月5日舉行。美國大學（Amercian University）歷史系教授利希特曼（Allan Lichtman）靠其自創的13把鑰匙（13 Keys）準確預測9屆大選的結果。在大選倒數進入3天之際，讓我們一起了解利希特曼口中「通往白宮的13把鎖匙」（The Keys to the White House），以及他為何看好副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）勝選。



自1984年以來，利希特曼利用其「13把鎖匙」方法，精準預測了美國總統大選的結果，結果是9勝1負。

利希特曼唯一「失手」的一次是2000年。當時他預測民主黨的戈爾（Al Gore）將擊敗共和黨的小布殊（George W. Bush），結果小布殊戲劇性地憑藉在佛羅里達洲小勝500多票而贏下大選。

左為小布殊，右為戈爾。在最高法院判決之下，前者以500多票之差獲勝。在全國普選票中，戈爾則明顯領先。（Getty）

通往白宮的13把鎖匙其實是13條是非題：

1. 政黨是否獲得民意授權（Party mandate）：中期選舉後，執政黨在眾議院的議席是否有所增加。（今屆選舉：否）

2. 執政黨沒有經歷初選競爭（No primary contest）：執政黨是否經歷黨內廝殺，才選出候選人。（今屆選舉：是）

3. 現任總統是否尋求連任（Incumbent seeking re-election）：（今屆選舉：否）

4. 第三大黨（No third party）：沒有影響力強大的第三大政黨。（今屆選舉：是）

5. 短期經濟強勁（Strong short-term economy）：競選期間經濟並未陷入衰退。（今屆選舉：是）。

6. 長期經濟強勁（Strong long-term economy）：實際人均GDP增長率是否等於或超過前兩個任期的平均增長率。（今屆選舉：是）

2024年10月29日，曾精準預測9屆總統大選結果的美國大學（American University） 歷史系教授利希特曼（Allan Lichtman）維持個人之前的預測，認為副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）將勝出今屆美國總統大選。（Youtube@allanlichtmanyoutube）

7. 重大政策變化（Major policy change）：現任政府對國家政策進行重大改變。（今屆選舉：是）

8. 沒有社會動盪（No social unrest）：任期內沒有持續發生的社會動盪。（今屆選舉：是）

9. 沒有重大醜聞（No scandal）：現任政府沒有發生重大醜聞。（今屆選舉：是）

10. 沒有外交或軍事失敗（No foreign or military failure）：現任政府沒有在外交或軍事遭遇重大失敗。（今屆選舉：否）

11. 外交或軍事成功（Major foreign or military success）：現任政府在外交或軍事上取得重大成功。（今屆選舉：是）

12. 執政者的個人魅力（Charismatic incumbent）：執政黨候選人具個人魅力，或者是國家英雄。（今屆選舉：是）

13. 挑戰者的個人魅力（Uncharismatic challenger）：在野黨候選人缺乏個人魅力，也不是國家英雄。（今屆選舉：否）

美國大選投票日2024年11月5日來臨，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）1日晚在威斯康辛州，2日前往北卡羅來納州拉票。（Reuters）

根據利希特曼的這套預測模型，民主黨候選人賀錦麗只是失落了4把鎖匙，因為中期選舉後，民主黨在眾議院的議席並沒有增加，候選人不是現任總統，以及挑戰者前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）具有個人魅力，最後則是沒有成功以外交政策解決中東危機。

儘管如此，賀錦麗依然手握9把通往白宮的鎖匙，因此利希特曼認為賀錦麗的勝算較大。

利希特曼表示，在2016年，當時幾乎所有的民調都與我的預測相左，但我依然沒有改變預測，最終成功預測特朗普的勝選。