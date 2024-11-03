世界氣象組織：西班牙水災只是全球極端天氣的縮影

世界氣象組織（WMO）指出，本週西班牙遭受前所未有的暴雨侵襲以及致命洪災，這突顯了將減少溫室氣體排放和保護人類生命置於首位的緊迫性，同時也展現了在全球範圍內加強早期預警系統構建，以及推進溫室氣體減排的迫切性。



2024年10月31日，西班牙瓦倫西亞（Valencia）郊區，暴雨引發洪水後，道路上可見東歪西倒的汽車。（Reuters）

西班牙的暴雨災害導致華倫西亞（Valencia）受災情況慘重，部份地區在短短八個小時內降水量便超過了一年降水量的總和。西班牙氣象與水文部門在本週持續發布緊急通知，並且於11月1日對西南部韋爾瓦省（Huelva）發出了最高級別的紅色預警訊號。

聯合國新聞中心引述氣象組織發言人努利斯1日的話說，西班牙的水災只是今年全球頻發的極端天氣和水災的一個縮影，類似的災難性場景幾乎每週都在世界各地輪番上演。

努利斯說，今年以來，歐洲其他地區同樣遭受了洪水的重創，極端天氣事件的頻發態勢愈發明顯。9月中旬，中歐部份地區遭遇超強降雨，打破了當地和國家的歷史紀錄。

努利斯指出，政府間氣候變化專門委員會的數據顯示，人為因素導致的氣候變化正在加劇洪災和乾旱等極端天氣事件的頻率與嚴重程度。

氣象組織最新發布的《全球水資源狀況報告》揭示，隨着氣溫上升，水循環正在加速，全球正面臨着水資源過剩或短缺的雙重挑戰。更為溫暖的大氣層能夠容納更多的水汽，從而導致暴雨頻發，西班牙此次洪災便是這一現象的例證。

對於如何預防此類災害，努利斯認為，國際社會應首先通過削減溫室氣體排放來應對氣候變化帶來的挑戰。此外，各國還須確保早期預警系統能夠及時發出警報，並轉化為迅速有效的應對措施。

2024年11月1日，西班牙華倫西亞（Valencia）Alfafar市經歷暴雨過後，消防員從塞滿車輛的隧道中抽出洪水。（Reuters）

氣象組織11月將在阿塞拜疆舉行的第二十九屆聯合國氣候變化大會上發布最新版的《全球氣候狀況報告》，該報告將詳細闡述過去一年中全球範圍內極端天氣事件的具體情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載

