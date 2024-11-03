西班牙水災增至211喪生　中國公民2死2失蹤

西班牙東部暴雨成災，至今已有211人喪生。中國駐西班牙大使館11月2日證實，有2名中國公民遇難，另外2人下落不明。



新華社同日較早時報道，中國國家主席習近平就西班牙嚴重暴雨洪澇災害向西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）致慰問電，希望災區民眾可以早日重建家園。

《衛報》1日指，今次是西班牙近代史中最致命的一場水災。

國家氣象機構Aemet表示，在洪水造成嚴重破壞後，包括華倫西亞在內的四個地區仍處於黃色警報狀態，因為存在降雨和風暴的風險。Aemet警告指，壞天氣預計未來幾天將持續。

洪水本週席捲西班牙東部地區，沖毀橋樑和路燈並沖走大量汽車，官方至今並未公布失蹤人數。

據報道，大部分罹難者來自華倫西亞。西班牙政府的緊急應變部門本週已派出超過1000名士兵前往災區協助救援工作。

2024年11月1日，西班牙華倫西亞（Valencia）Alfafar市經歷暴雨過後，消防員從塞滿車輛的隧道中抽出洪水。（Reuters）

西班牙國防部長羅伯斯（Margarita Robles）1日表示，將向該地區增派500名士兵。如有需要，政府將派遣更多士兵前往災區。

她指出：「他們的任務包括協助挖出可能被困在地下室或較低樓層的人，遺憾的是這樣的人很多，並協助當地政府抽走道路上污水以加快恢復交通，以便食物和水能夠盡快送到災民手中。」