日本JR旅遊通票「青春18」新規負評多　冬季票改一人一票連用5天

日本JR集團10月24日宣布，從2024年冬季開始調整旅遊通票「青春18」的服務內容。從允許一票多人用，有效期為任選5天，調整成1人1票且有效期為5天連續使用，然而相關規定隨即引發大量負評。



「青春18」是由JR東日本所推出的期間限定鐵路套票，因每年都會配合日本學生的長假期間販售，因此名為「青春」。

日本產經新聞和日本放送協會29日報道，據原本的規定，套票含有5張單日票，在指定期間內可「任選5天」，無限搭乘JR全線普通與快速列車，多人共用這組套票也沒問題，讓使用者能依行程彈性搭配使用。

然而，新規改變為使用日開始「連續5天」使用，且原則上每個人都需要單獨購票，不可多人使用同一張票。新規同時新增3日券，但同樣須連續使用。

新車票11月26日開始發售，使用期限為12月10日至翌年1月10日。3日券售價1萬日圓（約508港元），5日券售價12,050日圓。

2016年5月2日，一列JR東日本的東北新幹線E5系列車抵達日本東京火車站。（Getty Images）

報道稱，對於這次規定變更，網上出現大量不滿聲音。不少人認為，新規定大大減低自由旅行和與朋友和家人分享旅行的好處。