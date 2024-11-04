緬甸軍政府領導人敏昂萊本周訪華　2021年政變以來首次

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）本周將前往中國參加數場區域峰會，這是他2021年發動政變以來首次訪華。



路透社轉述緬甸廣播電視台星期一（11月4日）的報道稱，敏昂萊將出席11月6日至7日在雲南昆明舉行的大湄公河次區域經濟合作領導人峰會，以及伊洛瓦底江-湄南河-湄公河經濟合作戰略峰會。同時，敏昂萊也會出席與柬埔寨、老撾和越南舉行的會議。

法新社此前在10月中旬報道，兩名與緬甸軍方關係密切的消息人士說，敏昂萊將於11月前往中國，他是在今年8月於緬甸首都內比都會見中國外長王毅後，開始計劃此次訪問。

2024年8月14日，緬甸領導人敏昂萊在內比都會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（中國外交部圖片）

以敏昂萊為首的緬甸軍方於2021年2月發起政變後，緬甸一直處於動蕩中。外長王毅訪問緬甸前夕，當地傳出敏昂萊遭軍方高級將領拘禁奪權的消息，但緬甸軍方隨後出面否認。

報道引述分析人士說，中國也與控制邊境附近領土的緬甸少數民族武裝團體保持着聯繫。在中國「一帶一路」重要組成部分、與雲南接壤的緬北撣邦，一些武裝團體從軍政府手中奪取了土地，擾亂了通往中國的貿易通道。

緬甸衝突不斷，大批緬甸民眾在中緬邊境口岸聚集，中國軍隊和武警全副武裝嚴陣以待。（影片截圖）

中國是緬甸的最大鄰國，也是緬甸軍政權主要盟友和武器供應商。但去年緬甸軍政府未能有力打擊針對中國公民的網絡詐騙行為，兩國關係一度降溫。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

