大馬士革南部遭空襲　以軍稱打擊真主黨情報設施

敘利亞國防部11月4日指出，以色列當日空襲敘國首都大馬士革（Damascus）南部的平民場所，造成嚴重損毁。以軍隨後公布，是利用戰機攻擊當地的真主黨（Hezbollah）情報總部設施。據《耶路撒冷郵報》引述以軍消息，行動造成真主黨於敘利亞情報總部的負責人Mahmoud Muhammad Shaheen 身亡。但消息未獲證實。 另外，以軍前一天首次證實派兵進入敘利亞領土，並進行突擊任務，敘利亞方面暫無回應。



敘利亞軍方聲明說，當地時間18時05分，以色列從其佔領的戈蘭高地方向，對大馬士革南部多處民用場所發動空襲，但未提供更多細節。

《耶路撒冷郵報》稱，根據以色列國防軍（IDF）說法，真主黨情報總部在敘利亞設有一個分支機構，其中包含情報收集、協調和評估網絡。它獨立運作，並在真主黨情報總部負責人Hussein Ali Al-Zima 的指揮下進行，而Hussein Ali Al-Zima已於10月，在以軍對黎巴嫩首都貝魯特的空襲中被擊斃。

以色列國防部3日發放片段，顯示以軍在敘利亞南部執行突擊任務，並拘捕了一名敘利亞公民，指他與伊朗在中東地區建立的網絡有關，被視為以軍首次證實派兵進入敘利亞領土。