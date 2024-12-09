敘利亞女醫科生移居日本　由最初只識一句日文　奮鬥取得執業資格

梅爾娜・艾爾德（Merna Airoud）是首位成功取得日本醫生執照的敘利亞人。她來日本之前完全不會說日文，即使別人都認為「絕對不可能」，但她仍然堅持不懈，甚至突破日本醫生國家試驗的難關。本文將介紹梅爾娜這一路走來的艱辛歷程。



文：八山勇士（生於埃及開羅，曾任導遊、口譯員，現為nippon.com阿拉伯文翻譯編輯）

赴日生活完全在意料之外

梅爾娜如此說道：

我想都沒想過自己有一天會來日本，剛踏上日本時，我只會講「こんにちは」（konnichiwa）。

很多人認為外國人要在日本成為臨床醫師是「絕對不可能」（GettyImages）

還要一邊照顧女兒一邊學日文 點圖放大了解更多梅爾娜的故事：

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2022年春，她成為首位通過日本醫生國家考試的敘利亞人。以阿拉伯人來說，是繼之前在nippon.com介紹過的埃及眼科醫生奧薩瑪・伊布拉希姆（Osama Mohamed Aly Ibrahim）之後，成為史上第2位，也是外國女性的首次壯舉。

梅爾娜1990年生於敘利亞北部的阿勒頗，以第一名畢業於名校阿勒頗大學醫學部，2014年取得醫生執照。因為周圍有很多醫生到美國或歐洲攻讀專業領域，她也計劃出國留學，甚至通過高級德語檢定考試。

而她的人生出現意料之外的轉變，是因為從事藥物研發的丈夫決定到日本留學。「對於已經決定到德國留學的我而言，要作出決斷到日本生活真的需要勇氣，因為要在先前根本沒想過前往的國家，開始一段完全不同的生活。」她回顧道。可是，2015年10月來到日本的梅爾娜，當時只會打招呼程度的日文，儘管如此，她已經設定目標要在日本擔任臨床醫生。

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在日本成為臨床醫生是「絕對不可能」

2016年1月起，她在東京都內的某大學醫學部循環系統實驗室開始了研究生活。上午到語言學校報到，下午則是到大學從事研究，隨著逐漸習慣日本的生活，想要進一步學習語言和文化的念頭也日益強烈。

即使如此，心中仍然存在著猶豫。不只是阿拉伯人，碰到任何從國外來到日本的醫學相關人員，她逢人就問：「要怎麼做，才能夠成為臨床醫生呢？」可是，每個人的回答都是「絕對不可能」、「妳一定會放棄的」。最大關卡在於需要高度日文能力的日本醫生國家試驗，通常來說，外國醫生幾乎都是從事無須日本醫生執照的研究工作。不過，梅爾娜從小就夢想成為能夠貼近病患的臨床醫生。

她的父親熱愛健康，對她立志成為醫生產生很大的影響。在艾爾德家，每天要做體操，注重均衡飲食，即使是小毛病，也一定要去醫院看診。梅爾娜表示：

父親的信念是『擁有健康才能擁有幸福』，所以我從小被灌輸保持健康的必要性。因此，為了促進人類健康和協助病患康復，我也希望自己能夠有所貢獻。

她平易近人的個性，也很符合臨床醫生的工作性質。「我非常喜歡和人交流，我想要成為傾聽病患的聲音、給予同理心，緩解他們因生病而不安的心情的那種醫生。」這樣的梅爾娜，當然不甘於實驗室的研究生活。她經常在內心的一隅期望著：

我想要在醫院走廊和病患們交流互動。

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一面育兒，一面用功學習日文

因為第1個孩子出生，梅爾娜必須暫時中斷學術研究和語言學校的課程。一段時間之後，她開始在家自學日文，白天陪女兒玩的同時，訓練聽力，等孩子睡著之後就使用教材學習，而且通過日本語能力試驗N3。

日本語能力試驗從N1到N5分為5級，最困難的是N1。中級的N3是對日常會話具有一定理解的程度，想到她來日本之前完全沒接觸過日文，而且是趁著育兒的空檔學日文，能夠通過N3已經很厲害了，但是梅爾娜並不因此而滿足。「要成為一名臨床醫生，必須具備與日本人同等甚至以上的日文能力，為了達到醫生國家試驗的應試資格，必須要通過N1，因此我知道自己距離要達到的程度還非常遙遠。」她回想說道。

女兒2歲之後，一個禮拜有3天會去托兒所，於是再次開始上語言學校。也是在這個時候，她更加確定研究生活不是自己想要的，所以不考慮回到實驗室，而是專心學日文。同時，她對於要如何取得醫生執照也真正開始蒐集資料。接著在2018年，通過了N2。

後來，為了配合自己和家人的狀況，掌握讀書時間，她離開學校，使用教材自學日文。這段期間，每個月指導2次的日文義工老師成為她很大的支撐力量。「老師不只是給予學日文的協助，還經常鼓勵我，也教我關於日本文化、習慣和傳統。拜老師所賜，我學到許多有關日本的事，並且終於在2019年通過N1。」她感謝說道。

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N1之後，是取得醫生執照的艱辛路程

即使通過日本語能力試驗這一關，後面仍是困難重重。為了取得醫生國家試驗的應試資格，需要厚生勞動省的認定，因此預約了個人面試，但是需要等候期間才能排到。而且，她也不太清楚要準備哪些資料，加上從敘利亞寄來的文件必須全都要翻成日文。個人面試因為資料不齊全而2次未通過，到了第3次才終於進入文件審查階段。

梅爾娜最擔心的是，她在敘利亞的大學所學的，在文件審查上會被判定不夠充分。這樣的話，她就必須在醫學院校再讀3年，或者是通過好幾個考試。審査結果順利合格，她被判定與日本的醫學生擁有同等程度，才放下了心中大石頭。

如此，她終於有資格參加一年1次的日本語診療能力調査。這項調查是以自國外醫學院校畢業的人或者是取得外國醫生執照的人為對象實施的，除了與病患面談、問診和診療之外，還要撰寫病理報告。通過這一關，梅爾娜就能夠獲得認可，擁有與日本的醫學院校畢業生對等能力。接着，在2022年2月挑戰醫生國家試驗，漂亮過關。

從學日文開始的漫長之旅，終於在通過考試後結束了。不過，在日本從事熱愛的醫療工作，又是人生的一段新旅程。

她下定決心要朝著下一個目標繼續努力。

為了在艱辛的路程上邁進，用一輩子持續學習

從踏上日本到取得醫生執照，花了整整6年。雖然路程漫長，但是想到她是從零開始學習日文，其實速度相當驚人，而且是一面照顧年幼的女兒。

女兒的存在反而成為她的動力來源。「有很大部分也是因為家人的支持，」梅爾娜回顧道。「要同時兼顧讀書和育兒、家事真的很不容易，但是丈夫總是鼓勵我和女兒，並且予以協助。當我失去自信時，他總是為我祈禱，說：『你可以看到自己成功的模樣，真主必然會給予回報。』……而且，我也很感謝經常為我祈禱的母親，以及總是做我的典範和讓我驕傲的父親。」她也說出對敘利亞雙親的思念。

她在日本擔任臨床醫生的生活才剛起步，想必今後也會遇到很多困難，但是梅爾娜面露笑容說道：「我知道這條路很艱辛，但仍然立志學醫，而且必須要一輩子投入研究和學習，父母親也總是為我加油打氣。即使來到日本，我想做的事情不知道被說過多少次，不可能成功。但是，我相信真主，秉持著『總之，不做看看怎麼知道結果！』的觀念，不斷地努力和追求夢想。」如果是她的話，想必今後不管遇到什麼困難都能夠克服，持續貼近病患吧。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】