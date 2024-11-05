美國總統大選｜賀錦麗逆轉「深紅州」艾奧瓦　特朗普怒斥民調違法

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國中西部「深紅州」的艾奧瓦（Iowa）近期有民調顯示，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）以3個百分點的輕微優勢領先共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump），不僅對特朗普的支持者造成嚴重打擊，有知情人士更透露這位前總統氣炸，怒罵「不該公布」。



民調公司Selzer受艾奧瓦州州地方報《得梅因紀事報》（Des Moines Register）委託，於10月28至31日進行民意調查，結果顯示賀錦麗支持率為47%，特朗普以44%落後。

這個結果還引起全國矚目，特朗普隨後在集會中怒斥該民調「違法」和「腐敗」。他批評領導該民調的Ann Selzer是「仇視特朗普的人（Trump hater）」。而不到一年前，特朗普還稱讚Selzer是一位「非常好」、「有才華」的民意調查員。

此外，特朗普還氣得在自家社交平台Truth Social發文指，「沒有一位總統比特朗普對農民和艾奧瓦州做得更多，實際上，差得遠了。除了一份嚴重偏頗民主黨的民調之外，我的支持度高出許多」，指其他民調中其支持度均大幅高於賀錦麗，稱該民調存在嚴重偏頗。

圖為2024年11月3日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州的Lititz舉行造勢活動。（Reuters）

據報，特朗普的幕僚也在極力安撫，試圖向他保證這份民調並不準確，斥責其偏離事實。

另一家民調機構Emerson College Polling在11月1日至2日進行的調查顯示，特朗普在艾奧瓦州領先賀錦麗10個百分點。但Selzer民調過去就常常與其他機構的民調結果有出入，卻因對當地選情的預測紀錄相當優異而獲得公信力，被視為該州民調的「黃金標準」。

作為一個有廣大農村分佈、去工業化現象嚴重的中西部州份，艾奧瓦在近15年間一直是共和黨的鐵票倉。在過去兩屆大選中，特朗普都以10個百分點左右的普選票優勢贏得該州。今年的大選中，外界亦預期特朗普將輕鬆贏下艾奧瓦，以至於兩黨在初選過後都沒有在該州展開競選活動。