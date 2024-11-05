美國總統大選 ︳7個搖擺州最終民調顯示特朗普與賀錦麗仍未分高下

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國總統大選投票將於11月5日進行，愛默生學院和國會山莊報本周一公布了關於7個搖擺州的大選前夕最後的民調結果。結果顯示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）於4個州輕微領先，賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在1個州小勝，其餘兩個州則打成平手。但在這7個州，兩位候選人的支持差距均在誤差範圍內。



民調顯示，特朗普在賓夕法尼亞、佐治亞、亞利桑那州及北卡羅來納，領先1至2個百分點，而賀錦麗則在密歇根州領先特朗普2個百分點；至於內華達和威斯康星州，兩人支持度打成平手。

至於選舉人票方面，綜合各大民調的最新數據，賀錦麗預料可獲得226張選舉人票，特朗普則有機會穩得219張；而7個搖擺州合計有93張選舉人票，這將決定兩位候選人能否跨越當選美國總統所需的270張選舉人票的門檻。

其中，在擁有15張選舉人票的密歇根州，賀錦麗以50%領先特朗普2個百分點。在內華達州（6張選舉人團票）和威斯康星州（10張選舉人團票），兩位候選人支持率持平，分別是48%和49%。

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

特朗普在佐治亞州（16張選舉人票）以50%領先賀錦麗1個百分點，在北卡羅來納州（同樣16張選舉人票）及賓夕法尼亞州（19張選舉人票）同樣以49%些微領先對手1個百分點。在擁有11張選舉人票的亞利桑那州，特朗普以50%領先2個百分點。

此次民調對7個搖擺州的選民樣本數在790人至1000人之間，誤差範圍為正負3%至正負3.4%。民調通過手機、固網電話及網絡調查等方式進行，調查時間為10月30日至11月2日。