美國大選｜一男子試圖攜帶火炬和信號槍闖國會被捕　警調查動機

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國國會警方表示，一名男子5日在國會大廈遊客中心進行安全檢查時被攔下，當時男子身上散發燃油味，其後更被搜出信號槍和未燃點的火炬。警方遂將其拘捕，正調查其動機；警方其後亦一度關閉國會大廈，餘下的公眾參觀活動亦告取消。據美媒報道，事發時國會尚未開會，但眾議院下午 5 點將舉行簡短的準備會議。



昨日適逢美國總統選舉的投票日，華盛頓特區以至全國各地都加強了保安措施，國土安全部警告稱，國會大廈等重要機構和建築物極有可能遭受襲擊和威脅，又指國內極端暴力分子正在考慮採取一系列活動來破壞 今年選舉和和平權力移交。

圖為1月19日美軍樂隊成員在國會山莊為美國候任總統拜登就職禮綵排時，因附近有「安全威脅」急需疏散。（AP）

2021 年 1 月 6 日，數千名特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持者暴力闖入國會大廈，中斷了2020年總統大選的認證程序，並導致數百名議員慌亂撤離。

今屆選舉被廣泛認為是美國史上最具分裂性的選舉之一。美國心理學會最近發布的年度調查顯示，逾70%的美國成年人表示擔心選舉結果可能導致暴力事件。