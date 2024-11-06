美國大選夜｜特朗普與Elon Musk聚餐等開票　賀錦麗返母校辦活動

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】綜合美國媒體報道，前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月5日晚將在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a- Lago）與幾位金主共晉晚餐，其中包括Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）。現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）同日選擇留在副總統官邸，透過電台訪問呼籲選民投票。她將與家人共晉晚餐後，然後回到位於華盛頓的母校舉辦大選之夜活動。



《紐約時報》11月5日報道，特朗普同日晚上將舉行多個小型派對，與數名金主共晉晚餐，出席者包括全球首富，已向他競選活動捐助1.19億美元（約9.25億港元）的馬斯克。

特朗普最後會在佛羅里達州西棕櫚灘的棕櫚灘會議中心（Palm Beach County Convention Center）與支持者及金主一同觀看點票，這裏距離特朗普在該州的住所海湖莊園只需十分鐘車程。

2024年11月5日，美國佛羅裡達州棕櫚灘，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的陪同下，完成投票後見記者。（Reuters）

特朗普2016年首次贏得大選時，選擇在紐約舉行選舉之夜活動，即場發表演說，慶祝擊敗民主黨對手希拉里（Hilary Clinton）。

來到2020年大選，時任總統特朗普選擇在華盛頓舉行選舉之夜活動，在白宮東廳舉行集會，更一度聲稱自己勝選。

2024年10月17日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在紐約市出席活動。2024年10月10日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，右）在阿利桑那州出席活動。（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）同日報道，副總統、民主黨總統人賀錦麗已提前郵寄選票到她所屬的加州。

賀錦麗5日整天都留在副總統官邸，透過電台訪問，呼籲選民踴躍投票。賀錦麗其後將遵循家族傳統，與家人共晉晚餐，然後回到位於華盛頓的母校，霍華德大學（Howard University）舉行活動觀看開票。她1986年在這裏畢業，過往曾多次回母校演講。