美國總統大選｜關鍵搖擺州賓夕法尼亞票站受炸彈威脅　搜查犬出動

撰文：何瑞芬
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美國大選進入點票階段，美媒報道，主要搖擺州賓夕法尼亞州傳出當地時間周二（5日）晚傳出有票站受炸彈威脅，當地官員稱已疏散相關政府大樓人員，並派出搜查犬調查，料選票會在當地時間晚上8時後遞交，郵寄選票則在不同地點處理。報道指今次是美國大選日多個搖擺州的炸彈赫炸案之一，佐治亞州和亞利桑那州同樣收到炸彈威脅，後被證實虛報。

圖為2024年11月5日，美國大選舉行，賓州費城選民投票。（Reuters）

美媒CNN報道，賓夕法尼亞州西切斯特一個政府大樓收到炸彈威脅，已疏散大樓所有人員，並派出搜查犬調查是否有炸彈。

切斯特縣選舉委員會主席Josh Maxwell在社交媒體平台X發文指，西切斯特一個政府大樓受炸彈威脅，投票站正好設於該大樓內，目前計劃現場選票會在晚上8時後遞交點票，郵寄選票會在不同地點處理。Josh Maxwell表示，若搜查犬無發現，會恢復大樓使用。

33歲當地居民Matt Smitreski稱，由於不想排隊，故在較晚時間到達投票站，但被拒絕進內，稱外面有許多人，走上前時被保安告知因懷疑有炸彈而無法進入票站，要更多時間才可回來投票。

報道稱，今次炸彈威脅是選舉日中，多個搖擺州炸彈威脅之一，佐治亞州及亞利桑那州同樣有炸彈威脅的虛報，有當地官員認為相關威脅來自於俄羅斯。

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