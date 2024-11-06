美股｜道指收漲427點　3大指數升逾1%　特朗普社媒曾飆18%後暴跌

美國總統大選周二（5日）舉行，美國聯儲局一連兩日議息會議亦展開，投資者等候結果。最新公布的美國10月ISM非製造業指數，升至逾兩年來新高。受經濟數據及樂觀情緒支撐，美股同日上揚，道指盤中曾漲逾460點，至收市升427點，3大指數均飆逾1%。



其中，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT曾漲18%，但下午急跌並數度因波幅過大觸發熔斷，至收市倒跌1.16%。



圖為2024年3月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social所屬公司，以股票代號「DJT」在納斯達克市場掛牌交易。（Reuters）

中概股指數漲1.6% 恒指夜期低水45點

反映中概股的金龍指數收漲1.63%。其中，阿里巴巴升0.82%、小鵬汽車升6.13%、億航智能飆10.52%。恒指夜市期指收報20,962點，跌33點，較恒指收市21,006點低水45點，成交14,468張。

道指收市報42,221.88點，漲427.28點或1.02%；納指報18,439.17點，升259.19點或1.43%；標普500指數收市報5,782.76點，升70.07點或1.23%。

圖為路透社2024年1月8日拍攝的設計圖片，可見特斯拉（Tesla）標誌被置於電腦主機板之上。（Reuters）

Tesla漲逾3.5% Nvidia升近3% Palantir飆逾23%

多隻大型股造好，Tesla漲 3.54%、AI晶片龍頭Nvidia漲 2.85%、Meta升2.10%。Amazon漲1.90%、微軟漲0.73%、Apple升0.65%。

大數據商Palantir第三季業績強勁，股價躍高23.52%。

波音工潮獲解決，股價反跌2.62%，為跌幅最大道指成份股。

圖為2024年11月4日，美國波音公司罷工工人就新合約投票，工會進行點票。（Reuters）

美國9月貿易逆差擴至844億美元

數據方面， 美國9月份貿易逆差843.6億美元，略高於市場預期的841億美元，按月增長135.7億美元。期內對華貿易逆差，從8月的278.77億美元，擴大至9月的318.1億美元。

10月ISM非製造業指數創逾兩年新高

美國供應管理協會（ISM）公布，10月非製造業指數升至56，高於市場預期的53.8，以及9月時的54.9， 並創2022年7月以來新高。

另外，標普全球公布，美國10月服務業採購經理指數（PMI）終值為55，稍低市場預期和前值的55.3。綜合採購經理指數（PMI）終值為54.1，亦稍低於市場預期和前值均為54.3。