美國大選即時｜票站調查顯示特朗普白人選民支持下跌8百分點

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】據11月5日票站調查（exit poll）顯示，今屆選舉白人選票激增，相反黑人、少數族裔選民的投票率低於 2020 年。而另一早期票站調查顯示，特朗普（Donald Trump, 又譯川普）在白人選民的支持率有所下降。美國全國廣播公司（NBC） 報道指，特朗普在白人選民中的支持率已從2020 年的57% ，下降至今年的49%。



據愛迪生研究公司進行並由路透社發布的全國票站調查的初步結果，全國 71% 的選民是白人，而愛迪生研究公司 2020 年出口民調的比例為 67%。

至於黑人選民，今屆只有11%，而 2020 年這一比例為 13%。

圖為2024年11月5日，美國大選舉行，佐治亞州選民投票。（Reuters）

從性別來細分的話，全國選民中 34% 是白人男性，與上屆的35%相約。然而，白人女性今年的增加至37%，較2020 年的 32%多。

在黑人選民中，黑人男性的比例沒有變化，今年和 2020 年全國選民中黑人男性的比例為 4%。

而同期這位共和黨候選人在黑人和拉丁裔選民中的支持率有所上升，其中在黑人選民中，特朗普的支持率在同一時期從 10% 上升至 14%。