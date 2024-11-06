美國總統大選｜民調曾指賀錦麗或反盤　「深紅州」艾奧瓦未見奇蹟

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election】美國大選「深紅州」艾奧瓦（Iowa）已有選舉結果，由特朗普（Donald Trump, 又譯川普）大勝對手賀錦麗（Kamala Harris, 又譯哈里斯），取得6張選舉人票，變成深紅州。



根據CNN報道，在艾奧瓦州以點56.5%的選票結果，特朗普得票55.8%，賀錦麗得票41.9%，贏超過15個百分點。與 2020 年相比，在這個總統選舉週期中，艾奧瓦州的差距只有個位數的百分點，拜登取得44.89%、特朗普獲得53.09%。

1月10日，處於寒冬之中的艾奧瓦。（Reuters）

至於2016年，民主黨的希拉里（Hillary Clinton）以41.74%輸給共和黨對手特朗普的51.15% 。

日前，有民調顯示這個中西部「深紅州」有機會被賀錦麗反先拿下，令特朗普一度氣炸，怒斥該民調。如今這個證明艾奧瓦未見奇蹟。