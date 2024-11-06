美國大選2024｜搖擺州佐治亞票站調查：選民更認同特朗普處理經濟

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國大選11月5日登場，在其中一個搖擺州佐治亞，CNN票站調查顯示39%投票選民將經濟視為選舉中最重要的議題，其中73%的人在這議題中支持共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



這份調查讓選民從數個議題中選出他們最關心的一個議題，佐治亞州最關心的議題依次是經濟、民主（28%）、墮胎（14%）、移民（11%）和外交政策（3%）。

認為經濟是選舉中最重要議題的佐治亞州選民之中，73%支持特朗普，高於民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的25%。

圖為2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡州的Raleigh出席集會。（Reuters）

佐治亞州有16張選舉人票可供爭奪，是今屆選舉七大搖擺州之一，目前該州已點算85%選票，特朗普以五個百分點優勢領先。