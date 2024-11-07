美國大選結果｜特朗普二度入主白宮　4宗刑事指控有望「甩身」

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 川普／賀錦麗 / US Election】美國媒體分析，將二度入主白宮的特朗普（Donald Trump，又譯川普）幾可肯定不會因一系列刑事指控的違法行承擔法律責任。



美國政治新聞網站Politico分析指，在這場選舉中，特朗普不僅擊敗民主黨人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），還戰勝了試圖將他送進監獄的司法系統。

2024年11月6日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump)）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而妻子梅拉尼婭（Melania Trump）和二媳婦拉拉（Lara Trump）則站在兩側。（Reuters）

作為首位因重罪被起訴和定罪的前總統，特朗普如今又成了首位贏得總統選舉的被定罪罪犯。特朗普的勝利幾乎確保他不會因一系列刑事指控的違法行為而承擔法律責任。

這一勝利使他在佐治亞州（Georgia）面臨的2020年選舉陰謀官司被暫時擱置，同時也可能推遲他在紐約因2016年賄賂事件而被定罪的判刑。

2024年11月6日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump)）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話後，親吻妻子梅拉尼婭（Melania Trump）。（Reuters）

即便是針對他的民事案件，如今也將面臨新的障礙。儘管在某些情況下，美國總統可能會遭受來自私人訴訟的民事處罰，但特朗普可能會利用總統職務的司法豁免權，試圖避免支付數億美元的性侵、誹謗和公司欺詐相關的判決賠償。

本文獲《聯合早報》授權轉載

