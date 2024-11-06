美國大選結果｜特朗普勝選演講稱未來是黃金年代　倡修復邊界

美國大選各州結果陸續出爐，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）篤定勝選，特朗普於香港時間11月6日下午3時25分左右向支持者發表講話，他表示自己獲得政治勝利，承諾「修復」美墨邊界、停止戰爭，還說未來將是美國的黃金年代。



特朗普於佛羅里達州發表勝選談話說，這是一場「政治勝利」，並感謝民眾選他出任美國第47位總統。

他還指出要修復美國接壤墨西哥的南部邊界，「我們會幫助我們的國家復原」。

2024年11月5日，美國佛羅里達州，圖為特朗普形象的紙板被擺放在西棕櫚灘會場上。（Reuters）

特朗普指未來是美國的「黃金年代」，「這對美國人民而言是偉大的勝利，這將使我們能讓美國再次偉大」。

他接着表示，美國在其第一個總統任期內，除擊敗伊斯蘭組織ISIS外沒有發生戰爭，並強調自已再度入主白宮後，不會如外界宣稱般對外發動戰爭，而是會停止戰爭。

特朗普又感謝妻子梅拉尼婭與子女，其支持者在會議中心內觀看點票，氣氛猶如開派對。他預計自己最終會拿下至少315張選舉人票。

賀錦麗選舉夜不發表演說

民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）形勢嚴峻，她的團隊則表示，賀錦麗不會在選舉夜晚上發表講話。