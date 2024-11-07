特朗普上任在即　美媒：拜登將盡快送出數十億美元軍火援烏

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月6日贏得大選，將在2025年1月入主白宮。美國政治新聞網站《政治報》（Politico）和路透社報道引用引匿名消息指，拜登計劃在卸任前儘快送出給烏克蘭提供的數十億美元軍事援助，來令其處於「最強地位」。



今年4月，美國政府批准向烏克蘭提供逾60億美元（約466億港元）武器，加上此前通過的援助金，尚有43億美元（約334億港元）的武器未送出。路透社引述消息指，白宮希望在特朗普就任前儘可能鞏固烏克蘭政府實力，以免特朗普在上任後停止軍事援助。POLITICO引述兩位匿名官員指，這是現屆政府援助烏克蘭、對抗俄羅斯的惟一方法。

報道又稱，運送軍火設備往往需要數月，因此政府在接下來幾週內提供的所有援助都會在新政府就任後才能送達，而特朗普也可能在援助送達之前將其收回。

圖為2024年10月21日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。（Reuters）

特朗普過去曾多次抨擊拜登政府的援烏政策，並表示基輔或被迫讓步來換取和平協議，其副手萬斯（JD Vance）也認為將資金用於國內事務，而新一屆參議院還將由共和黨掌控，引起外界對援烏前景的擔憂。

曾在奧巴馬執政期間任職國防部官員、戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西安（Mark Cancian）表示，政府每個月都會將所有軍火產出送出，因此除非國防部願意動用自己的武器庫存，否則他們很難加快向烏克蘭送出武器。

五角大樓發言人Charlie Dietz回應指，將「按計劃繼續提供授權援助以支援烏克蘭」，並在未來幾周內有進一步援助。