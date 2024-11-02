加拿大救生艇計劃調整配額　香港人須與烏克蘭蘇丹人競爭

加拿大政府宣布從2025至2027年度逐步減少移民數量後，加拿大移民、難民及公民事務部（IRCC）10月24日公布，屬於人道和體裇類別（Humanitarian and Compassionate）的「救生艇計劃」雖然不受影響，不過港人需與烏克蘭及蘇丹人競爭調整後的配額。



加拿大移民、難民及公民部10月24日稱，近年該國移民數字大增，政府決定在未來3年削減移民數字，以應對本地住房、基建和社會服務的需求，其中2025年接納的永久移民人數將從原本預計的50萬大幅下調至約39.5萬人。

根據新規定，救生艇計劃所屬人道和體裇類別2025年配額為1萬人，2026年將減至6,900人，2027年預計只會分配4,300個配額。

2023年11月11日，西班牙塞維爾，在一場加拿大對陣捷克的比賽中，一名球迷展示出加拿大國旗。 (Getty)

香港人現時透過救生艇計劃申請永久居民處理時間約為11個月，如果永久居民申請在12月底前仍未獲批，將計入第2年移民限額。