習近平晤安華　稱中馬是好朋友好夥伴

撰文：洪怡霖
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中國國家主席習近平11月7日下午在北京人民大會堂會見來華訪問的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim），中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅亦有參加會見。

根據中國外交部，習近平指，中馬兩國不僅是隔海相望的好鄰居，也是志同道合的好朋友、攜手發展的好夥伴。2023年3月，安華就任首相後首次訪華，雙方就共建中馬命運共同體達成重要共識。一年多來，雙方保持各層級密切交往互動，高質量推進各領域互利合作，為兩國人民帶來實實在在的好處。當前，中馬兩國都處在各自國家發展振興的關鍵時期，雙方應以慶祝中馬建交50周年暨「中馬友好年」為契機，攜手推動中馬命運共同體建設走深走實，助力實現各自發展目標，為地區繁榮穩定作出新的更大貢獻。

習近平強調，雙方要發展高水平戰略夥伴關係，繼續保持高層密切交往，加強治國理政經驗交流，增進政治互信，堅定支持彼此核心利益和重大關切。中方支持馬方堅持戰略自主，選擇符合自身國情的發展道路。雙方要加強發展戰略對接，加深全方位互利合作，持續推進高質量共建「一帶一路」，共同實施好「兩國雙園」等旗艦項目，打造數碼經濟、人工智能、新能源等合作新增長點，探討建立減貧交流合作機制。歡迎馬方用好中國國際進口博覽會平台，把更多馬來西亞優質特色產品推向中國。中方願同馬方加深高等教育、文化、旅遊、青年、地方等交流合作，拉緊中馬友好民心紐帶。倡導文明多元共生、和諧包容，踐行以和平、合作、包容、融合為核心的亞洲價值觀，推動中華文明和伊斯蘭文明在互學互鑒中共同發展。

中國國家主席習近平2024年11月7日下午在北京人民大會堂會見來華訪問的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）。（中國外交部）

習近平表示，當今世界變亂交織，進入新的動盪變革期。作為亞洲發展中國家和新興經濟體重要代表，中馬雙方要在國際和地區問題上加強溝通配合，堅定相互支持，共同反對保護主義，促進貿易和投資自由化便利化，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動全球治理體系變革完善，維護國際公平正義和發展中國家共同利益。中方支持馬來西亞2025年擔任東盟輪值主席國工作，支持東盟中心地位和戰略自主，維護好地區發展合作主流。

安華表示，習近平提出構建人類命運共同體等重要理念，倡導不同文明包容互鑒，並就引領推動「金磚+」合作提出高屋建瓴的意見建議，體現對人類文明進步和人民利益福祉的深厚情懷和智慧擔當，代表全球南方的共同願望和心聲。馬方對習近平主席的遠見和倡議表示讚賞和支持。馬來西亞政府致力於進一步深化同中國的全面戰略夥伴關係，加強訊息技術、數字經濟、能源等合作。馬方欽佩中方在減貧領域取得的令人讚嘆的成就，期待學習借鑑中方治國理政經驗。馬中在許多重大國際地區問題上理念相同、立場相近，馬方堅持戰略自主，願同中方密切多邊協作，維護地區和平穩定和發展繁榮。

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