習近平晤意大利總統　人民大會堂舉行歡迎儀式　一同觀看音樂會

中國國家主席習近平11月8日下午在北京人民大會堂舉行儀式，歡迎意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）訪華。習近平表示中國和意大利作為兩大文明古國，應推動國際社會以對話化解分歧、以合作超越衝突。



習近平與夫人彭麗媛又在北京國家大劇院跟馬塔雷拉和其女兒勞拉一同觀看「奇妙的和諧」普契尼音樂會。

據央視新聞報道，習近平在會見馬塔雷拉時，稱歡迎總統先生時隔7年再次對中國進行國事訪問，他是中國人民的老朋友，也是習近平的好朋友，近年來兩人成功實現互訪，並通過電話、信函保持密切溝通，每一次交流都能夠深化友誼、增進互信。

習近平指今年是中意建立全面戰略夥伴關係20周年，7月意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）成功訪華，雙方發表加強全面戰略夥伴關係的行動計劃，一致同意秉持歷史悠久的絲路精神，推動雙邊關係進入發展新階段，他稱相信總統先生這次訪問將在新的歷史起點上，為中意關係發展注入更強勁動力，為兩國人民帶來更大福祉。

2024年11月8日，意大利總統馬塔雷拉在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上檢閱儀仗隊。（Reuters）

習近平表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，中國和意大利作為兩大文明古國，應該弘揚兩國開放包容、兼容並蓄的傳統，推動國際社會以對話化解分歧、以合作超越衝突，攜手構建和合共生的美好世界。