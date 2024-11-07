緬甸軍政府領導人敏昂萊訪中國　緬影子政府及地方武裝抗議

緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）11月5日抵達中國展開訪問，引起緬甸影子政府「民族團結政府」及民族地方武裝組織不滿，批評中國政府接待敏昂萊為首的代表團無助於加強中緬關係，並重申中國「不應承認非法軍事委員會」。



專家認為，中國自政變以來一直不願明確承認緬軍政府，但這種情況可能正在改變。

據官方媒體緬甸新聞社報道，敏昂萊是應中國政府邀請，11月5日啟程到中國雲南省會昆明參加大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議、第10屆伊洛瓦底江—湄南河—湄公河經濟合作戰略組織峰會，以及第11屆柬老緬越合作峰會。中國總理李強將出席大湄公河次區域峰會。

緬甸總理、國防軍總司令和緬甸國家管理委員會主席敏昂萊（Min Aung Hlaing）2022年7月12日訪問俄羅斯時，與俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）在莫斯科會面。（Roscosmos/Handout via REUTERS）

這是敏昂萊自2021年發動政變奪權以來首次出訪中國。訪問期間，敏昂萊將與中國政府官員舉行會談，討論及加強兩國政府和人民之間的關係，提升包括經濟在內的各個領域的合作。

有分析認為，敏昂萊出席的多場次區域峰會雖然屬於多邊會議，而非雙邊會議，但仍意味着中國默認敏昂萊政權。在這之前，北京一直嘗試與緬軍政府合作，但也與軍政府首腦保持距離。

總部位於布魯塞爾的國際危機組織緬甸事務高級顧問霍西（Richard Horsey）告訴法新社，自2021年政變以來，敏昂萊一直在遊說中國爭取獲得官方邀請，以示中國公開支持軍政府。

2024年8月14日，緬甸領導人敏昂萊在內比都會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（中國外交部圖片）

不過霍西說，儘管這次邀請敏昂萊參加峰會意味着承認他作為國家元首的身份，但它的外交分量並不如受邀去北京進行國事訪問那麼重。

中國外交部發言人毛寧5日在例行記者會上說，緬甸是地區重要國家，一直積極參與地區合作機制，中方是按慣例邀請緬甸領導人出席大湄公河次區域峰會。

中國是緬軍政府的主要盟友和武器供應國，但也和在緬甸北部撣邦對抗軍方的民地武保持關係。

緬軍政府近年來在與民地武的衝突中遭遇重挫，尤其是在中緬邊境地區節節敗退，引起北京擔憂這會威脅中方在當地的戰略和商業利益。

霍西說，政變以來，中國一直不願明確承認緬軍政府，但這種情況可能正在改變。「中國已經轉向對緬甸政權給予更多支持，這不是因為北京更認同緬軍政府或領導人，而是出於對內比都權力無序崩潰的擔憂。」

印度與緬影子政府、民族地方武裝接觸

2023年2月1日，有示威者在泰國曼谷聯合國大樓前舉行反緬甸軍政府示威活動，上演戲劇，譴責緬甸軍政府領導人敏昂萊。為紀念政變兩周年，數千名活動人士參加了在緬甸大使館和曼谷聯合國大樓舉行的示威活動。 （Getty Images）

緬甸民族團結政府的外交部長欣瑪昂（Zin Mar Aung）批評中國邀請敏昂萊參加峰會。民族團結政府和一些民族地方武裝代表星期二召開線上記者會，表達他們的不滿。

欣瑪昂說：「我們已經明確表示，中國不應承認非法軍事委員會，因為他（敏昂萊）的訪問無助於加強雙邊關係，只會使公眾對中國的看法變得複雜。」

他透露，印度已開始與民族團結政府和一些民族地方武裝接觸，以展開談判。

2024年2月18日，緬甸克倫邦，一名民族地方武裝組織的士兵在領土上站崗。（Reuters）

欽族民族陣線（Chin National Front）助理秘書長薩萊在記者會上證實此事。他說：「印度通常只與當權者接觸，但現在他們知道是時候與我們對話了。」

路透社9月23日引述消息人士報道，印度政府邀請民族團結政府，以及與印度接壤的欽邦、若開邦和克欽邦的民地武參加11月在新德里舉行的研討會。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

