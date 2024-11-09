特朗普當選｜共和黨離控制眾議院僅剩6席位　或掌控參眾兩院

據美媒，共和黨周四（11月7日）在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）再贏得兩個眾議院席位，目前僅剩6席便能在眾議院成為多數黨，掌握參眾兩院控制權。



來自共和黨賓夕法尼亞州選區的Ryan Mackenzie和Robert Bresnahan7日奪得兩個競爭激烈的席位，當選眾議員。截至發稿前，美媒數據顯示共和黨在國會眾議院以212：200的大幅優勢領先。

現屆眾議院議長、共和黨籍的約翰遜（Mike Johnson）稱，最新的數據意味着共和黨將維持、甚至可能擴大多數席位，並稱自己已經開始競逐連任，致信議員希望在新的議長選舉中爭取支持。

圖為美國總統拜登在國會發表演講，其身後為副總統賀錦麗和眾議院議長約翰遜。（Reuters）

民主黨籍的少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）則堅持，幾個關鍵席位的結果尚未出爐，誰將控制眾議院「還不確定」。

美聯社指，眾議院的最終計票結果幾乎肯定要等到下周。由於共和黨在聯邦參議院已奪得53個席位，確定成為參議院多數黨，若再贏得眾議院，將全面掌控新一屆國會，鞏固當選總統特朗普的權力。