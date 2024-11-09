特朗普國防部長人選曝光？美媒：鷹派眾議員羅傑斯或爆冷出線

美媒《政治報》（Politico）11月8日引述3名消息人士稱，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的團隊或爆冷考慮選擇聯邦眾議院軍事委員會主席、阿拉巴馬州共和黨籍眾議員羅傑斯（Mike Rogers）出任國防部長。



羅傑斯2002年首度當選眾議員，隨後一路連任至今，2023年接任眾議院軍事委員會主席一職。

2024年11月5日，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）出席在美國密歇根州舉行的競選集會。（Reuters）

報道稱，羅傑斯為人相對低調，跟特朗普的個人關係也不如其他潛在競爭者般密切，但他是眾議院中最強硬的國防鷹派人物之一，與特朗普的國防、外交觀大致相同，羅傑斯因而成為其強大的政治盟友和捍衛者。

他與特朗普卻在俄烏戰爭一事上有分歧，羅傑斯一直強烈主張美國援助烏克蘭；相反特朗普不同意無止境地為烏克蘭提供援助，而是承諾跟俄羅斯談判以結束戰爭。

在這張於2024年8月23日在社交媒體X上傳的照片中，聯邦眾議院軍事委員會主席、阿拉巴馬州共和黨籍眾議員羅傑斯（Mike Rogers）在阿拉巴馬州的義工組織Anniston Kiwanis club發表講話。（X@RepMikeRogersAL）

羅傑斯雖主張援助烏克蘭，但他在接任軍事委員會主席後立場亦轉趨軟化，稱需要說服俄烏兩國談判以結束戰爭。

報道分析，共和黨在眾議院獲得的議席將是關鍵。共和黨雖料能獲多數席位，但他們的優勢可能只有少數席位。這意味著特朗普或無法在不冒立法議程風險的情況下選擇現任共和黨議員入閣。