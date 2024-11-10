普京簽署批准朝俄戰略夥伴關係條約　當中包括共同防禦條款

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）簽署批准與朝鮮戰略夥伴關係條約，其中包括共同防禦條款。



路透社報道，普京11月9日簽署關於批准俄朝《全面戰略夥伴關係條約》的法案。兩國領導人於今年6月在平壤會晤後簽署這項條約，俄羅斯國家杜馬（議會下院）10月批准條約，聯邦委員會（議會上院）後於本月早些時候批准條約。

這項條約包含共同防禦的條款，加強了俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯與朝鮮之間的緊密聯繫。相關條款規定，其中一方遭到武裝侵犯時，另一方將提供援助。

俄烏戰爭已持續超過兩年多，俄朝之間的聯繫日益加深，朝鮮最高領導人金正恩2023年9月訪俄，普京則在今年6月訪問平壤。

圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

韓國和包括美國在內的西方國家稱，朝鮮向俄羅斯提供武器。烏克蘭則說，在俄羅斯襲擊地點發現這些武器的痕跡。

韓國情報當局10月報告稱，朝鮮向俄羅斯派遣士兵，在俄境內接受訓練，可能部署到烏克蘭戰場。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）日前表示，朝鮮向俄羅斯派遣1.1萬名戰士，其中一些人在俄邊境庫爾斯克（Kursk）地區與烏軍交戰時傷亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

