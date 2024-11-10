石破茂致賀電特朗普僅講5分鐘　日本自民黨幹部說明原因

美國前總統特朗普（Donald Trump）贏得大選後，日本首相石破茂11月7日上午也特朗普首次通電話。日媒對比各國領袖與特朗普的通話，發現石破茂和特朗普對話的時間最短，只有5分鐘。自民黨政務調查會長小野寺五典10日在電視節目上對此說明：「雖然特朗普看似想再多聊一會兒，但特朗普是中途離開會議來講電話，首相（石破茂）考量這點所以讓特朗普早點回去開會」。



日本產經新聞報道，石破茂7日上午9時30分左右與特朗普進行約5分鐘的電話會談。石破隨後對媒體表示：「這是首次和特朗普一對一講話。我覺得他很友好，是一個可以直言不諱的人，不會刻意客氣。」

根據法國《巴黎人報（Le Parisien）》等媒體報道，特朗普與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在6日晚間進行約25分鐘的電話會談，是最先與特朗普通話的歐洲領導人。報道指，這兩名舊識已進行一次「非常愉快的25分鐘對話」。

圖為2024年11月6日，美國佛州西棕櫚灘的棕櫚灘縣會議中心，美國前總統特朗普與妻子梅拉尼婭和兒子巴倫向支持者發表演說。（Reuters）

亞洲領導人方面，「東亞日報」報道則稱，韓國總統尹錫悅與特朗普在7日上午7時59分開始通話，時長約12分鐘。二人就盡早會晤達成共識，並商定今後在印太地區、朝鮮半島和全球舞台上攜手發揮領導力，共用有關北韓挑釁行為和軍事活動的相關情報。

產經新聞還特別指，由於日韓之間沒有時差，因此特朗普是先與尹錫悅會談，之後才和石破茂通話。